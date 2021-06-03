Политическая элита и эксперты Украины отнеслись серьёзно к статье Владимира Путина, - Вадим Андрюхин Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Политическая элита и эксперты Украины отнеслись серьёзно к статье Владимира Путина. Об этом заявил нижегородский политический обозреватель Вадим Андрюхин, анализируя статью главы государства "Об историческом единстве русских и украинцев", сообщает pravda-nn.ru.

Напомним, что президент России Владимир Путин 12 июня выпустил статью "Об историческом единстве русских и украинцев". По мнению Вадима Андрюхина, статья говорит в основном о трёх вещах. "Первая: украинцы и русские – один братский народ, что доказывается исторически. Вторая: благодаря советской власти Украина получила от России огромные территории (юго-восток и Крым). Третье: если Украина продолжит становиться "анти-Россией", то страна может разрушиться, в том числе по границе этих исконно российских территорий", - отметил политический обозреватель.



В общем, по его словам, Владимир Путин предлагает Украине повернуть вспять процесс разрыва с Россией. "Со своей стороны, президент нашей страны пообещал никогда не превращать свою страну в "анти-Украину", - отметил он.

Как отметил Вадим Андрюхин, статья, по наблюдениям местных журналистов, вызвала сильный резонанс в Украине. Это видно по социальным сетям. "И если откровенные националисты ответили Владимиру Путину руганью, вплоть до мата, то политическая элита и эксперты отнеслись куда более серьёзно", - подчеркнул политический обозреватель.

Свою позицию, например, высказал украинский президент Владимир Зеленский. Он сказал, что пока не читал путинскую статью целиком, но те отрывки, которые всё же успел прочесть, показывают, что Путин "глубоко проработал вопрос". Зеленский положительно оценил тот факт, что статью опубликована на сайте Кремля и на украинском языке. Более детально он пообещал её проанализировать в ближайшем будущем, после того как прочтёт целиком.

А вот министр информационной политики Украины Александр Ткаченко жёстко раскритиковал публикацию Владимира Путина, обвинив Россию в ущемлении национальных меньшинств. Правда, конкретных примеров министр не привёл, указав только на то, что украинцы в своё время якобы сильно притеснялись Москвой и Санкт-Петербургом. С министром в принципе согласен и украинский правый политик Вадим Денисенко. Но при этом призвал не относиться к публикации легкомысленно: "Путин задал новый информационный тренд и – хотим мы того или нет – но Украина будет вынуждена жить в его парадигме. Поэтому статью следует не игнорировать, а дать ей ответ на ряд ключевых вопросов нашего будущего… Ибо Путин недвусмысленно дал понять: на украинской территории он хочет устанавливать свои правила".

Но есть и те, кто относится к президентской публикации положительно. Так, депутату Верховной Рады Евгению Шевченко статья очень понравилась. "Прочитал Путина. Очень сильная смысловая статья со стороны Кремля. Выделены основные позиции по историческим событиям во взаимоотношениях России, Украины и Беларуси. Есть и чёткое видение будущего", - отметил Шевченко. Депутат Олег Волошин в свою очередь заявил, что "украинская версия статьи Путина об отношениях между двумя народами для думающих людей должна была бы красиво закрыть споры в духе "Чому не державною?!" Кремль тоже может высказаться на блестящей мове. Но, к сожалению, думающих среди наших ура-патриотов почти нет".

Популярный на Украине телеграм-канал "Политика страны" пишет о стратегических задачах статьи Путина – похоже, что теперь путинская концепция украинской истории станет по сути официальной в России: "У статьи Путина есть много отсылок к актуальной повестке. Но у неё есть и иное преломление. Более стратегическое. По сути впервые Путин системно выписал и своим авторством утвердил новую официальную концепцию истории взаимоотношений России и Украины, русского и украинского народов.

До сих пор в России господствовала несколько видоизменённая советская концепция этого вопроса ("два братских народа"). Путин же предлагает совсем иную концепцию: "украинцы и русские – это один народ», "часть территорий исторической России большевики несправедливо передали Украине", "украинцев пытаются выдернуть из единого народа и превратить их в антирусских", "новая концепция будет транслироваться и для украинцев…".

"Вот такие точки зрения, и они на Украине не единичные. Но пока – со стороны украинской элиты – какого-то единого чётко и внятного ответа нет. Наверное, потому, что и ответить просто нечего и нечем…", - добавил в заключение Вадим Андрюхин.