Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Школу 800" достроят до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
20 июля 2021 15:10  [57] "Единая Россия" призывает все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы
20 июля 2021 12:55  [194] Политическая элита и эксперты Украины отнеслись серьёзно к статье Владимира Путина, - Вадим Андрюхин
20 июля 2021 12:12  [196] "Единая Россия" в условиях третьей волны пандемии коронавируса оказалась на развилке, – Константин Костин
20 июля 2021 10:13  [203] "Наблюдатели помогут обеспечить легитимность выборов", - Сергей Давыдов
19 июля 2021 10:37  [917] Дмитрий Чернышенко назначен куратором по ПФО
19 июля 2021 09:35  [4015] Скончался бывший депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Сабашников
17 июля 2021 15:39  [735] "Единая Россия" запустила интернет-платформу для сбора предложений в народную программу
16 июля 2021 13:15  [994] Игорь Ашурбейли побывал в Нижегородской области с визитом
15 июля 2021 14:18  [816] Олег Лавричев провел личный прием жителей Советского района
14 июля 2021 16:13  [1141] "Избиратели должны быть уверены, что результаты голосования будут соответствовать их выбору", - Александр Прудник
Политика

"Единая Россия" призывает все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы

20 июля 2021 15:10  [57] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" призывает все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы. Об этом сообщается на сайте партии.

Текущая избирательная кампания проходит в особенных условиях, связанных с пандемией и рядом ограничений, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, который он провел вместе с главврачом Коммунарки Денисом Проценко в московской больнице №40.

В рамках соглашения "За безопасные выборы" предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм и минимизацией массовых мероприятий.

"Единая Россия" призывает всех участников предвыборной гонки кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдать требования региональных властей и санитарных властей РФ. Безусловно, выборы важны, но еще важнее здоровье и безопасность наших граждан", - подчеркнул Андрей Турчак и добавил, что "Единая Россия" со своей стороны все положения соглашения будет неукоснительно соблюдать.

В свою очередь Денис Проценко выступил как главный врач больницы, которая уже более 500 дней борется с пандемией.

"Для меня и всей нашей команды тяжелые больные, смерти – не пустые слова. Я не могу сказать, что пандемия закончилась. Призываю всех соблюдать социальную дистанцию, правильное носить маски и регулярно их менять", - сказал Денис Проценко. Он добавил, что сегодня очень важна вакцинация от COVID-19, особенно для тех, кто работает с людьми.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph