Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Школу 800" достроят до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
20 июля 2021 18:27  [33] Нижегородская область и Санкт-Петербург подписали "дорожную карту"
20 июля 2021 18:09  [56] Врачи "Поездов здоровья" проконсультировали уже 130 жителей Лысковского района
20 июля 2021 17:55  [97] Утверждён список финалистов премии Нижнего Новгорода - 2021
20 июля 2021 17:51  [80] Нижегородцы станут участниками прямого эфира с Михаилом Мурашко по вопросам вакцинации
20 июля 2021 17:43  [76] Строительство жилья в Нижегородской области в первом полугодии 2021 года увеличилось почти на 10%
20 июля 2021 17:17  [159] Укрепление склона и стены кремля в зоне воссоздания фуникулёра завершают в Нижнем Новгороде
20 июля 2021 16:07  [183] Полигоны ТКО в Балахне и Городце эксплуатируются с многочисленными нарушениями
20 июля 2021 16:01  [148] Скейтбордисты ждут открытия нижегородского парка "Швейцария"
20 июля 2021 15:43  [175] Реставрация дворца детского творчества им. Чкалова выполнена на 50%
20 июля 2021 14:22  [270] Двести голов потенциально опасных овец задержали в Нижнем Новгороде
Общество

Утверждён список финалистов премии Нижнего Новгорода - 2021

20 июля 2021 17:55  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сформирован и утвержден список финалистов премии Нижнего Новгорода 2021 года. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев после заседания комитета по присуждению премии.

"Всего на конкурсный отбор премии Нижнего Новгорода в этом году поступило 97 заявок. Проекты рассматривались экспертами в различных отраслях – от литературы и образования до IT-технологий и медицины. В шорт-лист вошли 36 проектов. Награждение победителей состоится в августе", – сказал Юрий Шалабаев.

Больше всего работ получено в номинации "Образование" – 27.

"Выбор был непростым и из-за количества заявок, и из-за сложности сравнения работ дошкольных учреждений и проектов высших учебных заведений. 12 работ представили детские сады, по 5 работ – школы и вузы и ещё 5 работ были посвящены дополнительному образованию. Лейтмотивом всех работ стал предстоящий юбилей нашего города и его славная история", – отметила председатель экспертной комиссии в номинации "Образование", директор школы №137 Нижнего Новгорода Наталья Михайлова.

"В номинацию "Социальные проекты, волонтёрство и благотворительность" заявились 10 соискателей, в финальный шорт-лист попали 2 проекта. Решение далось непросто, эксперты дискутировали, поддерживали понравившиеся им проекты. Все отметили большую значимость проектов именно в номинации, касающейся социальной направленности, и выразили благодарность волонтёрским организациям, которые в период распространения коронавирусной инфекции проявили себя очень самоотверженно", – поделился председатель экспертной комиссии в данной номинации - заведующий кафедрой политологии и философии РАНХиГС Андрей Дахин.

По словам председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Геннадия Рябова, отбор получился интересным: "Выбрать лучших в нескольких номинациях удалось не сразу. Те проекты, которые станут лауреатами, уже реализованы и получат дальнейшее развитие в нашем городе. Однако оргкомитет премии и Общественная палата Нижнего Новгорода планируют оказать поддержку и тем работам, которые победителями в этом году не стали. Мы хотим, чтобы они также развивались и приносили пользу нашему городу".

Ранее сообщалось, что в 2021 году количество номинаций, в которых будет вручаться премия Нижнего Новгорода, увеличено с восьми до 12. Кроме того, в этом году участникам была предоставлена возможность заявить свои проекты по новым номинациям: "Наука, инновации и IT-технологии", "Литература", "Массовые мероприятия" и "Медицина". Также с 10 до 15 увеличили количество премий. Как и в прошлом году, лауреаты получат по 100 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Награды Премия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph