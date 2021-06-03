Утверждён список финалистов премии Нижнего Новгорода - 2021 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сформирован и утвержден список финалистов премии Нижнего Новгорода 2021 года. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев после заседания комитета по присуждению премии.

"Всего на конкурсный отбор премии Нижнего Новгорода в этом году поступило 97 заявок. Проекты рассматривались экспертами в различных отраслях – от литературы и образования до IT-технологий и медицины. В шорт-лист вошли 36 проектов. Награждение победителей состоится в августе", – сказал Юрий Шалабаев.

Больше всего работ получено в номинации "Образование" – 27.

"Выбор был непростым и из-за количества заявок, и из-за сложности сравнения работ дошкольных учреждений и проектов высших учебных заведений. 12 работ представили детские сады, по 5 работ – школы и вузы и ещё 5 работ были посвящены дополнительному образованию. Лейтмотивом всех работ стал предстоящий юбилей нашего города и его славная история", – отметила председатель экспертной комиссии в номинации "Образование", директор школы №137 Нижнего Новгорода Наталья Михайлова.

"В номинацию "Социальные проекты, волонтёрство и благотворительность" заявились 10 соискателей, в финальный шорт-лист попали 2 проекта. Решение далось непросто, эксперты дискутировали, поддерживали понравившиеся им проекты. Все отметили большую значимость проектов именно в номинации, касающейся социальной направленности, и выразили благодарность волонтёрским организациям, которые в период распространения коронавирусной инфекции проявили себя очень самоотверженно", – поделился председатель экспертной комиссии в данной номинации - заведующий кафедрой политологии и философии РАНХиГС Андрей Дахин.

По словам председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Геннадия Рябова, отбор получился интересным: "Выбрать лучших в нескольких номинациях удалось не сразу. Те проекты, которые станут лауреатами, уже реализованы и получат дальнейшее развитие в нашем городе. Однако оргкомитет премии и Общественная палата Нижнего Новгорода планируют оказать поддержку и тем работам, которые победителями в этом году не стали. Мы хотим, чтобы они также развивались и приносили пользу нашему городу".

Ранее сообщалось, что в 2021 году количество номинаций, в которых будет вручаться премия Нижнего Новгорода, увеличено с восьми до 12. Кроме того, в этом году участникам была предоставлена возможность заявить свои проекты по новым номинациям: "Наука, инновации и IT-технологии", "Литература", "Массовые мероприятия" и "Медицина". Также с 10 до 15 увеличили количество премий. Как и в прошлом году, лауреаты получат по 100 тысяч рублей.