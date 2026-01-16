Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

56 контейнеров для приема старой одежды установили в Нижнем Новгороде

16 января 2026 09:58 Общество
56 контейнеров для приема старой одежды установили в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде стартовал экологический проект, направленный на сбор и переработку ненужного текстиля. Инициатором выступила компания "ЛидерТекс", при поддержке мэрии, минэкологии, Российского экологического оператора и пятидучья. 

По словам авторов, главная цель инициативы — сократить объем отходов, отправляемых на полигоны, и дать вторую жизнь старым вещам.

Как сообщил первый замдиректора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов, в заречной части города уже установили 56 специальных контейнеров для сбора текстиля. В дальнейшем их количество планируют увеличить.

"Нижний Новгород давно ведет последовательную работу по раздельному сбору отходов. У нас действует крупная сеть экологических пунктов, которые принимают более десяти видов фракций. Жители сами обратились с предложением организовать раздельный сбор текстиля, ведь его доля в бытовых отходах составляет от 15 до 40 процентов", — отметил Краснов.

Собранные вещи перерабатываются в полезную продукцию, такую как рабочие перчатки, тентовая ткань и другие изделия. Организацией установки контейнеров в районах города занимается Ассоциация домоуправляющих компаний. Они также принимают заявки от жителей и координируют размещение новых пунктов сбора.

В нижегородской мэрии также отметили, что жители города уже поддержали инициативу и попросили установить дополнительные контейнеры для сбора старой одежды.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде по итогам 2025 года переработали более 450 тонн старых автомобильных шин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

