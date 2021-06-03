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Анонсы событий для СМИ на 21 июля 2021 года
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Общество

Власти Турции опровергли слухи о закрытии границ

21 июля 2021 09:30  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Власти Турции опровергли слухи о закрытии границ. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Накануне в ряде федеральных СМИ появилась информация о возможном закрытии Турции в связи с распространением нового штамма COVID-19.

При этом 20 июля посольство Турции в РФ заявило, что нет никаких планов на закрытие границ.

"Никаких официальных сообщений на эту тему президент Турции Тайип Эрдоган не делал, а речь министра туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя была истолкована СМИ неверно, слова были вырваны из контекста", - говорится в сообщении.

Наоборот министр Турции заявил, что власти страны мониторят обстановку и в ближайшее время не планируют ограничивать въезд иностранцев.

В своем обращении к народу 19 июля Реджеп Тайип Эрдоган не упомянул и слова о планах по закрытию. Наоборот в его речи содержался лишь призыв к местному населению со всей серьезностью относиться к соблюдению санитарных норм, чтобы не допускать распространения коронавируса.

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Теги:
Туризм
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