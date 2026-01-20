Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородская область получила 8 квот по программе "Земский учитель"

20 января 2026 08:00 Общество
Нижегородская область получила 8 квот по программе Земский учитель

Нижегородская область получила восемь квот на участие в федеральной программе "Земский учитель" в 2026 году. Как сообщил министр образования региона Михаил Пучков, подать заявку смогут специалисты по различным учебным дисциплинам.

Министр отметил, что реализация программы в регионе продолжается.

"Мы продолжаем реализацию федеральной программа "Земский учитель", привлекая квалифицированные педагогические кадры в сельские районы и небольшие города нашей области. Эта инициатива призвана повысить качество образовательного процесса в отдалённых населённых пунктах, создать привлекательные условия труда для преподавателей и стимулировать развитие сельских территорий", - отметил Пучков.

Одним из примеров успешного участия в программе стала Алина Каякина, выпускница Дзержинского педагогического колледжа. Осенью 2025 года она присоединилась к проекту и приняла решение начать работу в Сосновском округе, откуда родом. Программа позволила ей получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей. С начала учебного года Каякина преподаёт физическую культуру в Сосновской школе № 1 — той самой, в которой училась сама.

По словам молодой специалистки, у неё было немало предложений о трудоустройстве, так как учителя физкультуры сейчас востребованы. Однако, узнав о возможности принять участие в федеральной программе, она решила, что это — шанс развиваться и реализовать себя на родине.

"Спустя полгода работы в школе могу сказать, что мой выбор был правильным! В Сосновской школе №1 и коллектив хороший, и молодым педагогам помогают. К примеру, совсем скоро я поеду на первую стажировку и повышение квалификации", — рассказала Каякина.

В региональном минобре напомнили, что с 2025 года "Земский учитель" является частью нацпроекта "Молодёжь и дети". Программа рассчитана на специалистов в возрасте до 55 лет включительно. Педагоги трудоустраиваются в школы населённых пунктов с численностью населения до 50 тысяч человек и обязуются отработать не менее пяти лет при учебной нагрузке от 18 часов в неделю. За это им полагается единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Минобрнауки Нацпроект Учитель
