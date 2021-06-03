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Бизнес

Банк "Открытие": повышение ключевой ставки до 6% неизбежно

21 июля 2021 10:12  [85] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие": повышение ключевой ставки до 6% неизбежно. Такое мнение выразил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич.

По его словам, на предстоящем заседании совета директоров Банка России ожидается увеличение ключевой ставки на 50 б.п. – до 6%. Впрочем, вариант более значительного повышения вплоть до 6,5% также весьма вероятен – именно до этого уровня разогнались ожидания рынков после устных интервенций представителей Банка России и ускорения годовых темпов инфляции до 6,6%. Однако острой необходимости в таком шаге нет.

"В пользу агрессивного повышения в основном говорят ожидания финансового рынка, которые сформировались под влиянием ястребиных заявлений представителей Банка России. Так, рыночные ожидания среднего уровня ключевой ставки в следующие три месяца составляют 6,5%, в четвертом квартале – 7,3%, при этом форвардные долгосрочные ставки долгое время находятся на уровне около 7%. Агрессивное увеличение ставки вслед за рынком можно ожидать в случае, если регулятор уверен в неизбежности ее повышения до высокого уровня", - сказал он.

"Учитывая, что рост ставки до 6,5% означает переход на траекторию, выходящую за пределы опубликованного ранее диапазона прогноза среднегодового уровня ставки на 2021 г. (4,8%-5,4%), регулятор должен актуализировать прогноз или дать рынку новый четкий сигнал по дальнейшим ожиданиям – это необходимо, чтобы предотвратить неконтролируемый рост ожиданий по процентной политике", - заметил эксперт.

"В то же время, если абстрагироваться от ожиданий рынка, сейчас экономика не демонстрирует необходимости более агрессивного ужесточения политики: темпы инфляции с устранением сезонности остаются высокими, но не ускоряются, внутренний спрос растет сдержанно, национальная валюта стабильна, бюджет в профиците, а непроцентные расходы бюджета в реальном выражении снижаются. Высокие темпы кредитования граждан отчасти будут сдерживать ужесточение банковских нормативов", - добавил старший экономист аналитического управления "Открытие Research".

"При этом решение о повышении ставки на 50 б.п. оставляет Банку России возможность перейти в режим умеренно-жесткой политики на заседании в сентябре, но при этом дает больше пространства для решений если инфляция все-таки замедлится или ситуация в мировой экономике начнет разворачиваться неблагоприятным образом", - резюмировал Максим Петроневич.

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