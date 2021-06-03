Банк "Открытие" объявляет о покупке доли "Точки" у QIWI Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" объявляет о покупке доли "Точки" у QIWI. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, банк выкупил у QIWI 40% обыкновенных акций и 45% привилегированных акций АО "Точка" за 4,95 млрд рублей.

Окончательная цена сделки может быть скорректирована на основании аудированных результатов "Точки" за 2021 финансовый год. В результате банк "Открытие" увеличил долю в "Точке" с 50% +1 акция до 90%+1 акция. Соглашение подписано 21 июля 2021 года. Расчет цены сделки произведен на базе оценки независимой аудиторской компании из "большой четверки". Основные условия сделки одобрены советами директоров компаний.

Банк "Открытие", QIWI и "Точка" продолжат взаимовыгодное сотрудничество, развивая совместные проекты B2B2C, предоставляя комплекс услуг таксопаркам, компаниям, оказывающим услуги доставки и логистическим фирмам, самозанятым и многим другим. Клиенты продолжат получать услуги от каждой стороны независимо от изменений в структуре собственности "Точки".

"Мы признательны командам "Точки", QIWI и "Открытия" за результаты, которые компания продемонстрировала рынку. Банк "Открытие", как стратегический акционер, инвестировал и продолжит инвестировать в развитие "Точки". Увеличение доли банка "Открытие" в "Точке" - часть нашей стратегии развития цифровой платформы для малого бизнеса. Это позволит столь же оперативно тестировать и выводить на рынок новые финтехсервисы, технологические разработки и комплексные предложения для малого бизнеса. "Точка" имеет ценный опыт и эффективную бизнес-модель, лояльных клиентов и уникальную корпоративную культуру, которые важно развивать и масштабировать для удобства малых предприятий и предпринимателей", - сказал президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Мы гордимся результатами, достигнутыми "Точкой". Благодаря совместным усилиям управленческих команд группы QIWI, банка "Открытие" и АО "Точка", всего за три года проект стал уникальным масштабируемым бизнесом, предоставляющим широкий спектр услуг для МСБ. Изначально КИВИ Банк и банк "Открытие" развивали проект в форме мультибанковской модели, однако со временем стало ясно, что проект превратился для QIWI в успешную финансовую инвестицию, а не в стратегическое направление для дальнейшего развития. Когда мажоритарный акционер "Точки" — банк "Открытие" предложил приобрести нашу долю по привлекательной цене с условием продолжения взаимовыгодного сотрудничества, мы оценили это как своевременную и благоприятную возможность выхода из проекта. В результате мы довольны стоимостью продажи и считаем, что сделка запланирована на благоприятное для нашей компании время. Мы можем с уверенностью сказать, что финансовые вложения в проект «Точка» оказались успешными. В рамках группы QIWI мы по-прежнему сосредоточены на обеспечении стабильного роста бизнеса на базе стратегических ниш в сегментах цифровых развлечений, самозанятых, электронной коммерции, денежных переводов и торгового финансирования для МСБ. В соответствии с нашими планами по развитию основных ниш, мы будем и дальше реализовывать проекты в сегментах B2B и B2B2C. Поскольку этот рынок предоставляет неограниченные возможности в недообслуженных сегментах, он остается одной из наших ключевых областей для будущего роста. Портфель наших продуктов, качество обслуживания, гибкость и опыт позволяют нам и дальше предоставлять лучшие в своем роде цифровые решения для наших клиентов", - заметил СЕО Группы QIWI Андрей Протопопов.

"В партнерстве с "Открытием" и QIWI "Точка" выросла в мирового лидера диджитал обслуживания бизнеса и предпринимателей. Наше акционерное сотрудничество с QIWI завершается, а технологическое продолжается. Для клиентов ничего не изменится, мы продолжим наше тесное и продуктивное сотрудничество с "Открытием", команда "Точки" будет также создавать крутые сервисы для предпринимателей, упрощая и переизобретая и банкинг, и другие стороны жизни бизнеса. Как команда, мы очень рады, что вера QIWI в нас как в людей и бизнес полностью оправдалась, и их инвестиции в нас многократно окупились", - резюмировал сооснователь банка "Точка" Борис Дьяконов.