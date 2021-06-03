"Школу 800" достроят до конца августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
21 июля 2021 15:55  [1] Номера в гостиницах Нижнего Новгорода почти распроданы к 800-летию
21 июля 2021 14:11  [138] Более чем на 560 млн рублей предлагается увеличить расходы бюджета Нижнего Новгорода
20 июля 2021 08:16  [586] Нижегородская область активно участвует в торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи
19 июля 2021 20:28  [817] "Решения президента по реализации инфраструктурных проектов крайне важны для развития регионов", - Глеб Никитин
19 июля 2021 20:21  [725] "Рейтинг регионов поможет принять решения на федеральном уровне для успешной реализации реформы", - Глеб Никитин
19 июля 2021 20:14  [697] Налоговую поддержку нижегородским транспортно-логистическим компаниям в период COVID-19 расширят
19 июля 2021 14:58  [584] Банк "Открытие": ключевая ставка к концу года составит 6,25-6,5%
19 июля 2021 09:58  [588] Пени будут начисляться не уплатившим НДФЛ за 2020 год нижегородцам
17 июля 2021 11:34  [797] Картофель и репчатый лук подешевели в Нижегородской области
16 июля 2021 18:14  [1020] Глеб Никитин предложил новую редакцию законопроекта о применении инвестиционного налогового вычета
Экономика

Номера в гостиницах Нижнего Новгорода почти распроданы к 800-летию

21 июля 2021 15:55  [1] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Номера в гостиницах Нижнего Новгорода почти распроданы к 800-летию. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на президента ассоциации "Отельеров Нижегородской области" Константина Клюева.

По его словам, в городе распроданы все места в отелях и гостиницах именно на дату юбилея города.

Представители ряда отелей Нижнего Новгорода сообщили, что у отелей в большинстве уже есть хорошая загрузка и к середине августа она планируется в пределах почти 100% заполняемости.

"Сейчас стопроцентная загрузка. Работа проходит в штатном режиме. Осложняет ситуацию то, что на набережной Федоровского ведутся ремонтные работы. Туристы испытывают трудности из-за перекрытия движения. Но мы всем рассказываем, что будет после окончания работ и приглашаем вернуться непосредственно к юбилею города", - рассказала руководитель отдела маркетинга AZIMUT Отель Нижний Новгород Ольга Дивеева.

В свою очередь администратор Кулибин Парк-Отель & СПА Евгения Минеева заявила, что загрузка отеля составляет 67% на данный момент.

В заключение Константин Клюев отметил, что загрузка отелей в июле и вовсе понизилась, если сравнивать ситуацию с предыдущем месяцем. По его словам, это связано с открытием границ с Турцией и закрытием командировочных на посещение без вакцинации. Но вот праздновать 800-летие города приедет большое число туристов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гостиницы Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph