Номера в гостиницах Нижнего Новгорода почти распроданы к 800-летию Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Номера в гостиницах Нижнего Новгорода почти распроданы к 800-летию. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на президента ассоциации "Отельеров Нижегородской области" Константина Клюева.

По его словам, в городе распроданы все места в отелях и гостиницах именно на дату юбилея города.

Представители ряда отелей Нижнего Новгорода сообщили, что у отелей в большинстве уже есть хорошая загрузка и к середине августа она планируется в пределах почти 100% заполняемости.

"Сейчас стопроцентная загрузка. Работа проходит в штатном режиме. Осложняет ситуацию то, что на набережной Федоровского ведутся ремонтные работы. Туристы испытывают трудности из-за перекрытия движения. Но мы всем рассказываем, что будет после окончания работ и приглашаем вернуться непосредственно к юбилею города", - рассказала руководитель отдела маркетинга AZIMUT Отель Нижний Новгород Ольга Дивеева.

В свою очередь администратор Кулибин Парк-Отель & СПА Евгения Минеева заявила, что загрузка отеля составляет 67% на данный момент.

В заключение Константин Клюев отметил, что загрузка отелей в июле и вовсе понизилась, если сравнивать ситуацию с предыдущем месяцем. По его словам, это связано с открытием границ с Турцией и закрытием командировочных на посещение без вакцинации. Но вот праздновать 800-летие города приедет большое число туристов.