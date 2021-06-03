Председатель Заксобрания Евгений Люлин награжден Юбилейной медалью "В память 800-летия Нижнего Новгорода" Общество

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания

На Нижегородской ярмарке 21 июля состоялось общее собрание Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. В рамках мероприятия губернатор региона Глеб Никитин вручил председателю Законодательного собрания Евгению Люлину Юбилейную медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода".

Ходатайство о награждении было направлено генеральным директором Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерием Цыбаневым.

Евгений Люлин, начиная с 1990 года, более 12 лет работал на руководящих должностях крупных промышленных предприятий области, где успешно занимался вопросами внешнеэкономической деятельности, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, принимал непосредственное участие в создании Волжской нефтехимической компании.

С 2002 по 2007 годы Евгений Люлин был председателем Законодательного собрания Нижегородской области. Под его руководством Законодательное собрание зарекомендовало себя авторитетным органом государственной власти, действующим в интересах жителей области и в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации и Уставом области.

При непосредственном участии Евгения Люлина в области создана эффективная нормативная правовая база, способствующая развитию инвестиционной деятельности, малого предпринимательства, проведению жилищной реформы, реализации социальных программ, реформе местного самоуправления.

На протяжении многих лет Евгений Люлин принимал активное участие в развитии федерального законодательства, а также в реализации различных благотворительных и социально значимых проектов, продолжает оказывать финансовую помощь в сохранении и возрождении сельских учреждений образования и культуры, духовных центров.

"В настоящее время Евгений Люлин, возглавляя Законодательное собрание Нижегородской области, вносит существенный вклад в решение жизненно важных проблем нижегородцев, в социально-экономическое развитие Нижегородской области и улучшение жизни населения. В непростых условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, Законодательное собрание при активном участии Евгения Люлина приняло комплекс разносторонних мер поддержки промышленности и населения", - говорится в ходатайстве.