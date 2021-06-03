Фестиваль в усадебном саду Лемке пройдет в Нижнем Новгороде 23-24 июля Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Фестиваль в усадебном саду городского архитектора Владимира Лемке (ул. Короленко, 11) пройдет в Нижнем Новгороде 23-24 июля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, мероприятие пройдет в рамках событийной программы "Возрождение Заповедных кварталов", приуроченной к юбилею Нижнего Новгорода.

По словам координатора фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест – Нижний Новгород" Анны Давыдовой, каждые выходные в квартале будут проходить творческие мероприятия, среди них - восстановление исторических наличников и выступление оперных певцов на реконструированном балконе дома, с которого когда-то пел Федор Шаляпин.

С 23 по 24 июля в течение двух дней пройдут вечер романсов, чаепитие у самовара, лекции-беседы, детская программа и мастер-классы

Напомним, в этом году в квартале церкви Трех Святителей волонтеры "Том Сойер Фест" благоустраивают территорию исторического сада и завершают работы по восстановлению главного дома усадьбы Лемке.

Присоединиться к проекту могут все желающие.