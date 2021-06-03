ПСБ совместно с ПФК ЦСКА и Mastercard запускают новую карту болельщика с программой лояльности Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПСБ совместно с ПФК ЦСКА и Mastercard запускают новую карту болельщика с программой лояльности. Об этом сообщает пресс-служба банка.