Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
"Школу 800" достроят до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 июля 2021 12:56  [162] Арбузы с нитратами обнаружили в Нижегородской области
22 июля 2021 12:21  [96] Еще 27 человек умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки
22 июля 2021 12:17  [127] Тяжело раненого трёхмесячного детёныша косули спасли от гибели в Павловском районе
22 июля 2021 11:45  [281] Более 676 тысяч человек привились от COVID-19 в Нижегородской области
22 июля 2021 09:14  [324] Почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом развернуто в больницах Нижегородской области
22 июля 2021 08:16  [219] Движение и парковку транспорта на ул. Первая Оранжерейная в Нижнем Новгороде ограничат
21 июля 2021 21:38  [689] Водолазы возводят сцену к 800-летию Нижнего Новгорода на слиянии рек
21 июля 2021 18:14  [439] Новый подрядчик обещает завершить благоустройство сквера на ул. Пермякова в Нижнем Новгороде в срок
21 июля 2021 17:57  [544] Изменения в законопроект "Об охране озелененных территорий Нижегородской области" обсудили депутаты регионального парламента
21 июля 2021 16:53  [446] Фасады 385 жилых домов отремонтировали по требованию Госжилинспекции к 800-летию Нижнего Новгорода
Общество

Арбузы с нитратами обнаружили в Нижегородской области

22 июля 2021 12:56  [162] Общество

Фото: с сайта theworldnews.net

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники Нижегородского референтного центра Россельхознадзора зафиксировали превышение количества нитратов в образцах арбуза. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, в лабораторию химико-токсикологических исследований поступил на проверку образец свежего арбуза. В результате исследований выяснилось, что в арбузе значительно превышен показатель нитратов. Где был приобретён опытный образец и откуда он прибыл, в ведомстве не уточнили.

Нитраты — это соли азотной кислоты и азотистых удобрений. Они в небольшом количестве содержатся в почве и самих продуктах растениеводства. Но нитратные удобрения используются и как ускорители роста, вызывая внесезонное созревание плодов (сезон арбузов - август-сентябрь).

Сами по себе нитраты мало токсичны, но в желудочно-кишечном тракте и в самих плодах они превращаются в опасные нитриты, которые отравляют организм, провоцируя кислородное голодание. Процесс отравления пищей с повышенной дозой нитратов происходит за 4 – 6 часов.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что нитраты в арбузах способны накапливаться в большом объёме из азотных удобрений, применяемых при выращивании бахчи. Допустимая норма нитратов в арбузе равна 60 мг/кг.

Специалисты назвали признаки нитратного арбуза, которых нужно избегать:

1. Желтая корка - признак высокой концентрации нитратов. Кроме того, в мякоти хорошего арбуза не может быть белых прожилок.

2. Не ешьте арбуз с большой полостью внутри: такой плод переспел или содержит гормоны роста.

3. Опустите мякоть в воду комнатной температуры: если ягода опасна, вода окрасится в насыщенный розовый цвет. Такой плод лучше не есть.

4. Спелый арбуз не должен быть лёгким: ягода должна быть достаточно увесистой, когда вы берете ее в руки.

Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область из Молдовы привезли около 20 тонн яблок, заражённых опасной мухой-горбаткой.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph