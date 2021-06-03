Арбузы с нитратами обнаружили в Нижегородской области Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники Нижегородского референтного центра Россельхознадзора зафиксировали превышение количества нитратов в образцах арбуза. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, в лабораторию химико-токсикологических исследований поступил на проверку образец свежего арбуза. В результате исследований выяснилось, что в арбузе значительно превышен показатель нитратов. Где был приобретён опытный образец и откуда он прибыл, в ведомстве не уточнили.

Нитраты — это соли азотной кислоты и азотистых удобрений. Они в небольшом количестве содержатся в почве и самих продуктах растениеводства. Но нитратные удобрения используются и как ускорители роста, вызывая внесезонное созревание плодов (сезон арбузов - август-сентябрь).

Сами по себе нитраты мало токсичны, но в желудочно-кишечном тракте и в самих плодах они превращаются в опасные нитриты, которые отравляют организм, провоцируя кислородное голодание. Процесс отравления пищей с повышенной дозой нитратов происходит за 4 – 6 часов.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что нитраты в арбузах способны накапливаться в большом объёме из азотных удобрений, применяемых при выращивании бахчи. Допустимая норма нитратов в арбузе равна 60 мг/кг.

Специалисты назвали признаки нитратного арбуза, которых нужно избегать:

1. Желтая корка - признак высокой концентрации нитратов. Кроме того, в мякоти хорошего арбуза не может быть белых прожилок.

2. Не ешьте арбуз с большой полостью внутри: такой плод переспел или содержит гормоны роста.

3. Опустите мякоть в воду комнатной температуры: если ягода опасна, вода окрасится в насыщенный розовый цвет. Такой плод лучше не есть.

4. Спелый арбуз не должен быть лёгким: ягода должна быть достаточно увесистой, когда вы берете ее в руки.

Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область из Молдовы привезли около 20 тонн яблок, заражённых опасной мухой-горбаткой.