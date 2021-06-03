Доходы бюджета Нижегородской области будут увеличены более чем на 4,3 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Доходы бюджета будут увеличены более чем на 4,3 млрд рублей. Об этом стало известно по итогам заседания комитета по бюджету и налогам Заксобрания Нижегородской области, которое состоялось 22 июля.

Согласно информации, налоговые и неналоговые доходы бюджета предложено увеличить более чем на 1,5 млрд рублей, в том числе за счет поступлений налога на прибыль организаций - на 1,1 млрд рублей, налога на имущество организаций – на 250 млн рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета будут увеличены на 2,7 млрд рублей. В том числе, дотация за достижения показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за 2020 год составит почти 590 млн рублей.

"Средства предусмотрены на поддержку социальной сферы. Свыше 1,1 млрд рублей планируется выделить на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. На эти же цели мы из регионального бюджета добавим 438,1 млн рублей. Это необходимо в связи с ростом числа получателей и увеличением размера социальной выплаты", – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также регион получит от Федерации более 100 млн рублей на модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, софинансирование из областного бюджета запланировано в объеме 38,3 млн рублей.

Более 220 млн рублей будет направлено из областного бюджета на приобретение медикаментов и расходных материалов для инфекционных больниц, осуществляющих лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, на приобретение концентраторов кислорода, оборудования и лекарственных препаратов.

Еще 280 млн рублей предложено выделить на продление мер поддержки предпринимателей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, в виде возмещения затрат, произведенных в 1 квартале 2021 года на оплату труда работников. Свыше 73 млн рублей – на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением в период режима повышенной готовности бесплатного проезда на территории области медработникам и волонтерам в период июль-сентябрь 2021 года.

"Поддержка сферы здравоохранения по-прежнему остается в приоритете. На модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных заболеваний, предусмотрено 109 млн рублей из федерального бюджета. Также на софинансирование с федеральным бюджетом мы направим на эти цели 38,3 млн рублей из регионального бюджета. Обновление приборной базы больниц важно для эффективного и оперативного предоставления медицинских услуг населению", – добавил Глеб Никитин.

Также более 366 млн рублей предложено направить на предоставление межбюджетных субсидий на оплату разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и стоимостью, рассчитанной по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Более 550 млн рублей планируется направить из областного бюджета на инвестиции в объекты инфраструктуры в целях реализации нового инвестиционного проекта "Создание производственно-логистического комплекса для химической промышленности".

"Речь идет о развивающемся проекте – особой экономической зоне, индустриальном парке "Кулибин" в Дзержинске. Мы создаем уникальные возможности для инвестиций, развития химической отрасли. С одной стороны, для инвесторов предусмотрены очень серьезные налоговые льготы, с другой стороны – инфраструктура, создание которой берет на себя правительство области. Средства будут направлены на проектирование и строительство автомобильных дорог, очистных сооружений, сетей ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, технологическое присоединение к сетям электроснабжения", - подчеркнул председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2021 год составят:

доходы: 211,5 млрд. рублей (увеличены более чем на 4,3 млрд. рублей);

расходы: 235,9 млрд. рублей (увеличены на 4,6, млрд. рублей);

дефицит: -24,4 млрд. рублей (увеличен на 310 млн. рублей).

Законопроект рекомендован профильным комитетом к принятию на заседании парламента, которое состоится 29 июля.