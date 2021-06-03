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Бизнес

Дан старт работе блока производства полимерно-битумных вяжущих в Кстове

22 июля 2021 15:01  [1] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Дан старт работе блока производства полимерно-битумных вяжущих в Кстове на территории Нижегородского НПЗ (ООО "ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез"). Об этом сообщает корреспондент агентства, присутствовавший на мероприятии.

Согласно информации, в церемонии запуска проекта приняли участие: заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Юрий Борисов отметил, что реализованный проект обеспечит на постоянной основе дорожно-строительную отрасль России необходимыми объемами инновационных высококачественных полимерно-модифицированных битумов, что будет способствовать реализации целевых задач дорожно-строительной отрасли с учетом климатических условий и интенсивности транспортной нагрузки.

Глава региона Глеб Никитин в свою очередь заметил, что Нижегородская область является одним из лидеров среди регионов России по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"Расширение битумного производства "ЛУКОЙЛ" позволит обеспечить дорожную отрасль качественной продукцией. Для нас важно, что именно здесь разрабатываются современные технологии и создаются новые рабочие места", – отметил он.

"Мы рассчитываем, что запуск новой установки по производству битумов, как и работа нашего Научно-исследовательского центра по моделированию транспортных нагрузок и климатических условий для разработки эффективных и устойчивых составов асфальтобетонов, будет способствовать развитию отечественной дорожной инфраструктуры и отрасли в целом", – заявил Вагит Алекперов.

Евгений Люлин напомнил, что в июне на Кстовском НПЗ была открыта установка изомеризации ПЕНЕКС.

"ЛУКОЙЛ" системно реализует свою программу глубокой переработки, превращая отходы и полуфабрикаты в продукцию, которая пользуется устойчивым спросом, в том числе за рубежом. Мы приветствуем системную работу крупного отечественного бизнеса по перевооружению производства, созданию новых высокотехнологичных производственных мощностей. Депутаты Законодательного собрания всегда поддерживали проекты "ЛУКОЙЛа", присваивали им статус приоритетных, предоставляли налоговые льготы", - резюмировал он.

СПРАВКА:
Мощность блока в производственный сезон превышает 150 тысяч тонн, что позволит расширить ассортимент битумных материалов за счет современных модифицированных продуктов и выпускать инновационные полимерно-битумные вяжущие. Использование этих продуктов способствует повышению долговечности дорожного покрытия.

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Теги:
Кстово ЛУКОЙЛ
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