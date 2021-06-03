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Общество

Нижегородская область победила во всероссийском конкурсе "Регион добрых дел"

22 июля 2021 16:20  [44] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область победила во всероссийском конкурсе "Регион добрых дел". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В Нижегородской области уже давно сформирована культура добровольчества. Тысячи волонтеров вовлечены в здравоохранение, а также социальную, образовательную и культурную сферы региона. Рад, что наши практики поддержки волонтерства оценили эксперты со всей России. В рамках победы в конкурсе мы получим федеральное софинансирование в размере более 6,3 млн рублей на реализацию программы комплексной поддержки и развития сети ресурсных центров в 15-ти муниципальных районах Нижегородской области", – отметил Глеб Никитин.

В частности, средства будут направлены на поддержку ресурсных центров в Армазасском, Краснооктябрьском, Бутурлинском, Городецком, Семеновском районах, а также в Арзамасе, Дзержинске, Выксе, Сарове, Сергаче, Уразовке, Княгинине, Павлове, Чкаловске и в г.о.г. Бор.

Программа будет реализована в 2022 году региональным Ресурсным центром развития добровольчества на базе "Нижегородской службы добровольцев".

Кроме того, федеральные средства будут направлены на поддержку трех добровольческих практик, вошедших в единую заявку от Нижегородской области.

Будут поддержаны следующие проекты: Региональный слет "серебряных" волонтеров Нижегородской области (Нижегородская региональная благотворительная общественная организация "Забота"), областной добровольческий (волонтерский) актив – команда "Добро в НиНо" (Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области) и Служба волонтерской психологической паллиативной помощи тяжелобольным людям (Нижегородская региональная общественная организация оказания помощи и поддержки тяжелобольным людям "Линия жизни").

Напомним, в 2021 году в конкурсе "Регион добрых дел" участвовало 58 субъектов РФ, 30 из которых вошли в число победителей. Общий призовой фонд конкурса составил более 223,4 млн рублей.

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Теги:
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