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Нижегородская область победила во всероссийском конкурсе "Регион добрых дел". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"В Нижегородской области уже давно сформирована культура добровольчества. Тысячи волонтеров вовлечены в здравоохранение, а также социальную, образовательную и культурную сферы региона. Рад, что наши практики поддержки волонтерства оценили эксперты со всей России. В рамках победы в конкурсе мы получим федеральное софинансирование в размере более 6,3 млн рублей на реализацию программы комплексной поддержки и развития сети ресурсных центров в 15-ти муниципальных районах Нижегородской области", – отметил Глеб Никитин.
В частности, средства будут направлены на поддержку ресурсных центров в Армазасском, Краснооктябрьском, Бутурлинском, Городецком, Семеновском районах, а также в Арзамасе, Дзержинске, Выксе, Сарове, Сергаче, Уразовке, Княгинине, Павлове, Чкаловске и в г.о.г. Бор.
Программа будет реализована в 2022 году региональным Ресурсным центром развития добровольчества на базе "Нижегородской службы добровольцев".
Кроме того, федеральные средства будут направлены на поддержку трех добровольческих практик, вошедших в единую заявку от Нижегородской области.
Будут поддержаны следующие проекты: Региональный слет "серебряных" волонтеров Нижегородской области (Нижегородская региональная благотворительная общественная организация "Забота"), областной добровольческий (волонтерский) актив – команда "Добро в НиНо" (Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области) и Служба волонтерской психологической паллиативной помощи тяжелобольным людям (Нижегородская региональная общественная организация оказания помощи и поддержки тяжелобольным людям "Линия жизни").
Напомним, в 2021 году в конкурсе "Регион добрых дел" участвовало 58 субъектов РФ, 30 из которых вошли в число победителей. Общий призовой фонд конкурса составил более 223,4 млн рублей.
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