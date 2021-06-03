Юрий Шалабаев вручил ветерану ВОВ Александре Курицыной медаль в честь 800-летия Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил ветерану Великой Отечественной войны и труженице тыла Александре Ивановне Курицыной, отметившей в этом году столетний юбилей, медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода". Об этом рассказали в администрации города.

"С Александрой Ивановной мы встретились, когда она отмечала свой столетний юбилей, 7 мая. Тогда она рассказала мне о своих четырёх медалях, которыми её наградили за работу на автомобильном заводе, где она трудилась почти 30 лет. Александра Ивановна поделилась, что ещё одна медаль стала бы приятным подарком в этот юбилейный для неё и Нижнего Новгорода год. Для меня большая честь вручить Александре Ивановне медаль", - рассказал Юрий Шалабаев.

Сейчас Александра Ивановна проводит время на даче в Дальнеконстантиновском районе. Несмотря на возраст, она продолжает вести хозяйство вместе с одной из дочерей, которая живет с ней сейчас в деревне.

"Все мои медали всегда рядом со мной: летом, когда уезжаю на дачу, беру их с собой, они лежат на самом видном месте. Свою пятую медаль получить особенно приятно – в этом году и мне сто лет, и у города юбилей. Большое спасибо, что ещё раз навестили меня", - сказала ветеран главе города.

Как сообщил Юрий Шалабаев, в настоящее время в Нижнем Новгороде проживают 1 959 ветеранов, из них 817 человек уже получили медали "В память 800-летия Нижнего Новгорода".

СПРАВКА:

Медаль учреждена Указом Президента Российской Федерации от 29 марта 2021 года в честь восьмисотлетия города. Медаль диаметром 32 мм выполнена из латуни. На лицевой стороне изображен фрагмент стены Нижегородского кремля с Дмитриевской башней, справа от нее находится изображение собора Александра Невского, слева - изображение Михайло-Архангельского собора. В верхней части медали по окружности располагается надпись «В память 800-летия Нижнего Новгорода». На реверсе медали изображен герб Нижнего Новгорода, слева от него лавровая ветвь, справа - дубовая, под гербом располагаются цифры 1221-2021.

Медалью награждаются участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный труд в период войны, труженики тыла, работавшие в Горьком (сейчас - город Нижний Новгород) в годы войны не менее шести месяцев, а также жители, внесшие значительный вклад в развитие города.