"Подпольный" игровой клуб обнаружен в Московском районе Нижнего Новгорода Происшествия

"Подпольный" игровой клуб обнаружен в Московском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, на улице Народная, группа лиц незаконно организовала и проводила азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" с применением игрового оборудования. Девять компьютеров были изъяты в ходе оперативно-следственных действия.

В качестве подозреваемой уже допрошена администратор клуба, которая созналась в содеянном. Стоит отметить, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Устанавливаются причастные к организации и проведению незаконной игорной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.