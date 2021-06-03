Шахунское ОА "Молоко" получило годовую поддержку в рамках нацпроекта "Производительность труда" Бизнес

Второе нижегородское предприятие – АО "Молоко" получило годовую поддержку в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, первым предприятием региона, получившим расширенную поддержку в рамках нацпроекта, стала "Окская судоверфь". На предприятии уже проведена большая работа, выявлены ресурсы, за счет которых производство судов проекта RSD59 планируется увеличить на 20%.

"Теперь годовая поддержка будет оказана еще и шахунскому АО "Молоко". В связи с нововведениями, внесенными в нацпроект "Производительность труда", расширенную поддержку в пилотном режиме получат всего 35 компаний со всей России, и то, что два из них находятся в нашей области – это очень хорошо", - добавил Андрей Саносян.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, расширенная поддержка подразумевает, что работа экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК) в области внедрения бережливых технологий продлится год вместо шести месяцев. Эксперты ФЦК будут работать не только над оптимизацией основных производственных процессов. Принципы бережливого производства планируют применять и в направлении логистики, запасов, обеспечивающих процессов, а также в совершенствовании работы технологов.

"Важно, что профильное обучение основам бережливого производства пройдут все сотрудники предприятия, включая руководителей. Кроме того, несколько работников получат статус собственных внутренних тренеров по внедрению производственной системы и смогут самостоятельно обучать коллег. Это позволит сформировать преемственность обучения и культуру непрерывных улучшений на производстве", — сказал Максим Черкасов.

Старший руководитель проектов ФЦК Алексей Голубев отметил, что активная работа по повышению эффективности производственных и вспомогательных процессов на АО "Молоко" уже идет началась.

"В качестве первого потока-образца на предприятии была выбрана одна из самых сложных линий - производство кисломолочной продукции (продукт "Ряженка 3,2% в асептической упаковке, 1 литр"). Нам предстоит вместе с сотрудниками предприятия улучшить внутреннюю логистику, пересмотреть систему планирования, привести к единым стандартам производственные процессы и оптимизировать складские запасы", — рассказал Алексей Голубев.

Напомним, что критерии отбора предприятий с годовой поддержкой отличаются от привычных условий участия компаний в нацпроекте. Нижний финансовый порог для участия предприятий в проекте — 400 млн рублей ежегодной выручки. Для компаний, которые претендуют на расширенную поддержку, минимальная сумма годовой выручки составляет 2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что участниками нацпроекта в Нижегородской области стали уже 153 компании, по этому показателю регион перевыполнил план на 56% и занимает первое место по стране.

Напомним, нацпроект "Производительность труда" разработан и реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина. В рамках нацпроекта деятельность по оптимизации производственных процессов, устранению потерь и обучению работников предприятий бережливым технологиям осуществляют специалисты Регионального центра компетенций Нижегородской области (РЦК) и Федерального центра компетенций (ФЦК).