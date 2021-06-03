Бульвар на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде благоустроят в рамках нацпроекта Общество

Бульвар на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде благоустроят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы по благоустройству бульвара уже стартовали, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметил глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов, уже через месяц тут появится велодорожка у с искусственными неровностями, будет положена брусчатка, установлены МАФы: скамейки и лавочки.

Михаил Шатилов проинспектировал бульвар, где уже начаты демонтажные работы и идет подготовка для обустройства велодорожки.

Отметим, что на бульваре высадят более 1100 кустарников и 15 деревьев, разобьют 920 кв. метров газона, установят велопарковки, качели с подсветкой и 22 скамейки.

Напомним, что в Приокском районе завершается благоустройство сквера у НИИИС им. Ю.Е. Седакова и Лесного массива в микрорайоне Щербинки-2, а также продолжаются работы на бульваре в микрорайоне Щербинки-1.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что в Нижнем Новгороде к 800-летию запланировано благоустройство более 30 пространств по нацпроекту "Жильё и городская среда". "Нижегородцы к юбилею должны получить благоустроенный, чистый и светлый город", – отметил мэр.