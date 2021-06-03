Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
"Школу 800" достроят до конца августа
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
23 июля 2021 12:18  [1] "Ростелеком. Лицей" поддержит семьи с детьми
23 июля 2021 11:42  [83] Шахунское ОА "Молоко" получило годовую поддержку в рамках нацпроекта "Производительность труда"
23 июля 2021 10:52  [117] МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз
22 июля 2021 18:28  [332] Нижегородские разработчики могут получить поддержку на стартапы в сфере искусственного интеллекта
22 июля 2021 15:58  [454] "Нижегородские проекты "ЛУКОЙЛа" - пример и образец для всей отрасли", - Евгений Люлин
22 июля 2021 15:27  [445] Одиннадцать нижегородских предприятий приняли участие в авиационно-космическом салоне "МАКС-2021"
22 июля 2021 15:01  [543] Дан старт работе блока производства полимерно-битумных вяжущих в Кстове
22 июля 2021 12:41  [385] ПСБ совместно с ПФК ЦСКА и Mastercard запускают новую карту болельщика с программой лояльности
22 июля 2021 11:26  [404] Чистая прибыль банка "Открытие" в первом полугодии 2021 года по РСБУ выросла до 53,5 млрд рублей
22 июля 2021 10:40  [500] "Русатом Гринвэй" построит экотехнопарк по переработке аккумуляторов электротранспорта и мобильных в Дзержинске
Бизнес

"Ростелеком. Лицей" поддержит семьи с детьми

23 июля 2021 12:18  [1] Бизнес

"Ростелеком. Лицей" поддержит семьи с детьми, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что в сервисе цифрового образования "Лицей" от "Ростелекома" стартовала выгодная акция для семей с детьми. При оформлении подписки на одного ребенка второй получит доступ к "Лицею" в подарок до конца 2021 года. Подключиться для получения подарка нужно до 31 августа 2021 года.

В подписку входят специальные курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, электронная библиотека знаний по всем предметам за 5–11 класс, тренажеры для развития памяти, внимания и логики, познавательные развивающие курсы, а также консультации психологов.

Отметим, что школьная программа поделена на три блока: начальная школа (1–4 классы), средняя (5–8 классы) и старшая (9–11 классы). Курсы "Лицея" разработаны лучшими преподавателями, методистами и экспертами, ведущими специалистами в сфере науки и образования России, отмечается в сообщении.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Ростелеком Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph