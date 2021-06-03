"Ростелеком. Лицей" поддержит семьи с детьми Бизнес

"Ростелеком. Лицей" поддержит семьи с детьми, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что в сервисе цифрового образования "Лицей" от "Ростелекома" стартовала выгодная акция для семей с детьми. При оформлении подписки на одного ребенка второй получит доступ к "Лицею" в подарок до конца 2021 года. Подключиться для получения подарка нужно до 31 августа 2021 года.

В подписку входят специальные курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, электронная библиотека знаний по всем предметам за 5–11 класс, тренажеры для развития памяти, внимания и логики, познавательные развивающие курсы, а также консультации психологов.

Отметим, что школьная программа поделена на три блока: начальная школа (1–4 классы), средняя (5–8 классы) и старшая (9–11 классы). Курсы "Лицея" разработаны лучшими преподавателями, методистами и экспертами, ведущими специалистами в сфере науки и образования России, отмечается в сообщении.