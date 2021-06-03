Молодого человека сняли с перил Мызинского моста в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Утром 23 июля поступила информация, что за перилами Мызинского моста областного центра находится молодой человек. К месту были незамедлительно были направлены службы экстренного реагирования, в том числе катер БЛ-820 от 1-ПСО ФПС ГПС МЧС России, а также психолог МЧС.
Молодого человека сняли с перил. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Стоит отметить, что в течение всего времени проведения спасательной операции экипаж катера БЛ-820 для страховки дежурил с воды.
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