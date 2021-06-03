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Бизнес

АПЗ представил новинки своей продукции на МАКСе

23 июля 2021 13:49  [1] Бизнес

Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина принимает участие в XV Международном авиационно-космическом салоне в г.Жуковский Московской области.

Как сообщает пресс-служба АПЗ, экспозиция предприятия разместилась на отдельном стенде и с первых часов работы выставки вызвала интерес посетителей.

В этот раз предприятие представило вниманию участников и гостей форума продукцию специального, гражданского и двойного назначения. Это системы управления летательными аппаратами, гиромоторы, блоки рулевых приводов, физический аналоговый прибор, БПЛА "Грач", динамически настраиваемый гироскоп унифицированный, турбинные преобразователи расхода, ортогональный сервопривод, ролико-винтовая передача, волоконно-оптический гироскоп, датчик на основе поворотно-регулируемого дифференциального трансформатора, рециркулятор бактерицидный.

На конкретных примерах изделий, в рекламных буклетах и видеороликах АПЗ презентует возможности различных видов производств: механообрабатывающего, сборочного, инструментального, литейного и по переработке пластмасс.

Экспозиция площадью 60 кв.м стильно оформлена в корпоративных цветах. Беспилотный летательный аппарат в этот раз не просто стоит на постаменте, а закреплен наверху стенда, создавая ощущение полета.

В сообщении говорится, что руководство предприятия во главе с генеральным директором Андреем Капустиным активно использует площадку МАКСа для проведения различных деловых встреч и переговоров с целью расширения кооперационных связей и продуктовой линейки. Директора и ведущие специалисты завода, а также представители дочернего предприятия ООО "АПКБ" участвовали в первых трех днях деловой программы авиасалона, график встреч был крайне насыщенным.

"МАКС – это площадка для бизнес-переговоров, у нас насыщенный график встреч с поставщиками, потребителями, потенциальными разработчиками изделий, которые нам интересно производить. Участвуют в форуме как частные предприятия, так и входящие в государственные интегрированные структуры. Эффект от таких переговоров долгосрочный", - отметил в заключение Андрей Капустин.

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Теги:
Авиастроение АПЗ Выставка
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