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Бизнес

Банк "Открытие" предлагает сэкономить на заправке и оплате такси с Opencard Плюс и Opencard Премиум

23 июля 2021 13:57  [93] Бизнес

Банк "Открытие" продлил действие спецпредложений при оплате топлива и поездок в такси клиентам со статусами "Плюс" и "Премиум": скидки для них составляют до 30%.

До 15 сентября 2021 года по карте Mastercard World Black Edition банка "Открытие" будет действовать скидка 10% при оплате топлива в Яндекс. Навигаторе, Яндекс. Заправки, Яндекс. Карты. При оплате этой картой поездок в Яндекс Go и Яндекс Такси до 31 декабря 2021 года держатель получит повышенный кешбэк до 30%.

При оплате топлива картой Visa Signature банка "Открытие" в Benzuber до 15 сентября будет предоставлена скидка 15%. При оплате этой же картой поездок на такси в Gett до 30 сентября скидка составит 30%.

Также все держатели Opencard получают:

— бесплатный выпуск и обслуживание премиальной Opencard;

— кэшбэк до 3% на все покупки;

— снятие наличных в любых банкоматах по всему миру без комиссии;

— бесплатное страхование в путешествиях по России и миру;

— скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru;

— повышенный доход по вкладам и накопительным счетам.

СПРАВКА:
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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