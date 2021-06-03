День Военно-морского флота России отметят 25 июля в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Нижегородцы отметят День Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отмечается, что мероприятие организует региональное отделение Общероссийского общественного движения поддержки флота.

25 июля в 12.00 в парке Победы участники празднования Дня ВМФ возложат цветы к рубке атомной подводной лодки проекта 670 "Скат", которая является символом трудовой славы Нижегородской области и неразрывной связи всех поколений нижегородской общественности, тружеников судостроительных предприятий с Военно-морским флотом.

Целый ряд предприятий региона сегодня выпускают свою продукцию для российского флота.

В их числе ПАО "Завод «Красное Сормово", АО "Завод Красный Якорь", АО "ЦКБ "Лазурит", ОАО "КБ «Вымпел", АО "ОКБМ Африкантов", АО "ЦНИИ "Буревестник", АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева", ОАО "Завод им. Г.И. Петровского", ПАО "Нижегородский машиностроительный завод", АО "Судостроительный завод "Волга", ОАО "Завод "Нижегородский Теплоход", ООО "Научно-производственное предприятие "ПРИМА, " а также Чкаловская, Окская и Городецкая судоверфи.