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Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил работников торговли с профессиональным праздником

24 июля 2021 15:24  [45] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил работников торговли с профессиональным праздником.

Текст поздравления распространила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

"Уважаемые работники торговли! Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

Нижегородских работников торговли по праву можно назвать продолжателями дела купцов, приезжавших торговать на Нижегородскую Ярмарку со всего света. Как и тогда, сейчас во главу угла ставится эффективная логистика, позволяющая обеспечить бесперебойное снабжение товарами, и приветливое обслуживание, которое возвращает покупателей снова и снова в уютный магазин. Время изменило внешний вид торговых точек, ассортимент товаров, способы их доставки, но покупатели все также ценят настоящих профессионалов от торговли, которые помогут с выбором, подскажут и подарят хорошее настроение.

В праздничный день желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия и постоянного совершенствования в работе!", - отметил глава города.

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