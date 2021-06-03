Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил работников торговли с профессиональным праздником Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил работников торговли с профессиональным праздником.

Текст поздравления распространила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

"Уважаемые работники торговли! Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!

Нижегородских работников торговли по праву можно назвать продолжателями дела купцов, приезжавших торговать на Нижегородскую Ярмарку со всего света. Как и тогда, сейчас во главу угла ставится эффективная логистика, позволяющая обеспечить бесперебойное снабжение товарами, и приветливое обслуживание, которое возвращает покупателей снова и снова в уютный магазин. Время изменило внешний вид торговых точек, ассортимент товаров, способы их доставки, но покупатели все также ценят настоящих профессионалов от торговли, которые помогут с выбором, подскажут и подарят хорошее настроение.

В праздничный день желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия и постоянного совершенствования в работе!", - отметил глава города.