Несанкционированные свалки ликвидируют в Ленинском районе к 800-летию Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.
Всего в районе будет ликвидировано 38 свалок площадью более пяти тысяч кв.метров. Кроме того, будут снесены аварийные сараи на девяти улицах. Стоимость работ оценивается в 5 млн рублей.
Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что в Нижнем Новгороде к 800-летию запланировано благоустройство более 30 пространств по нацпроекту "Жильё и городская среда", высадка деревьев и цветов, ремонт фасадов и дорог, установка лавочек и воркаутов. "Нижегородцы к юбилею должны получить благоустроенный, чистый и светлый город", – сказал мэр.
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