"Школу 800" достроят до конца августа
Выборы в Нижегородской области пройдут в течение трех дней
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 июля 2021 14:44  [40] Рубку атомной подлодки "Скат" установили в нижегородском Парке Победы
26 июля 2021 14:25  [53] Более 9,5 тысяч доз вакцины "ЭпивакКорона" поступило в Нижегородскую область
26 июля 2021 13:48  [106] Городецкий район и белорусский Полоцк стали побратимами
26 июля 2021 13:42  [118] Нейросеть в помощь: "Ростелеком" подводит итоги проекта по видеонаблюдению за ЕГЭ
26 июля 2021 13:26  [120] Опасные аварийные деревья снесут в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
26 июля 2021 12:59  [170] Операцию с использованием флуоресцентного красителя впервые провели в Нижегородском онкодиспансере
26 июля 2021 12:53  [146] Несанкционированные свалки ликвидируют в Ленинском районе к 800-летию Нижнего Новгорода
26 июля 2021 12:34  [177] Медведь "устроил фотосессию" в нижегородском Керженском заповеднике
26 июля 2021 12:24  [197] Ещё 529 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области
26 июля 2021 12:04  [795] Порядка 4 тысяч домофонов с видеокамерами установят в Нижнем Новгороде к 2023 году
Общество

Рубку атомной подлодки "Скат" установили в нижегородском Парке Победы

26 июля 2021 14:44  [40] Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Рубку атомной подводной лодки проекта 670 "Скат" установили в нижегородском Парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба завода "Красное Сормово".

Церемония открытия состоялась накануне в ходе праздничного мероприятия, посвященного Дню Военно-морского флота России.

По словам генерального директора ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаила Першина, макет рубки изготовили на заводе специально для парка.

"Экспонат получился уникальный, второго такого в мире нет. Макет рубки подлодки строили по сохранившимся чертежам, чтобы он получился максимально близким к реальности. Легендарные АПЛ "Скат" - моряки прозвали их "убийцами авианосцев" - сейчас сняты с вооружения, поэтому увидеть рубку знаменитой сормовской подлодки можно будет только в нашем парке Победы", - заявил он.

По словам гендиректора завода, таким образом была увековечена память о нижегородских судостроителях, создавших не имеющие аналогов в мире образцы военно-морской техники. 

СПРАВКА:

В 1960-х завод "Красное Сормово" вооружил советский флот 11 субмаринами типа "Скат". Эти атомные подлодки предназначались для уничтожения кораблей, идущих в составе конвоев, в основном, авианосцев в составе авианосных ударных групп. АПЛ "Скат" принимали участие во всех крупных океанских учениях и были замечены военными специалистами НАТО, которые прозвали их "Чарли".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
История Красное Сормово Судостроение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph