Рубку атомной подлодки "Скат" установили в нижегородском Парке Победы Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Рубку атомной подводной лодки проекта 670 "Скат" установили в нижегородском Парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба завода "Красное Сормово".

Церемония открытия состоялась накануне в ходе праздничного мероприятия, посвященного Дню Военно-морского флота России.

По словам генерального директора ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаила Першина, макет рубки изготовили на заводе специально для парка.

"Экспонат получился уникальный, второго такого в мире нет. Макет рубки подлодки строили по сохранившимся чертежам, чтобы он получился максимально близким к реальности. Легендарные АПЛ "Скат" - моряки прозвали их "убийцами авианосцев" - сейчас сняты с вооружения, поэтому увидеть рубку знаменитой сормовской подлодки можно будет только в нашем парке Победы", - заявил он.

По словам гендиректора завода, таким образом была увековечена память о нижегородских судостроителях, создавших не имеющие аналогов в мире образцы военно-морской техники.

СПРАВКА:

В 1960-х завод "Красное Сормово" вооружил советский флот 11 субмаринами типа "Скат". Эти атомные подлодки предназначались для уничтожения кораблей, идущих в составе конвоев, в основном, авианосцев в составе авианосных ударных групп. АПЛ "Скат" принимали участие во всех крупных океанских учениях и были замечены военными специалистами НАТО, которые прозвали их "Чарли".