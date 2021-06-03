Электробус свяжет аэропорт "Стригино" и ст. м. "Парк культуры" в Нижнем Новгороде уже 27 июля Общество

Электробус свяжет аэропорт "Стригино" и ст. м. "Парк культуры" в Нижнем Новгороде уже 27 июля, сообщается на сайте компании Sitronics Group.

По информации ИА "НТА-Приволжье", на маршруте будут работать несколько микроавтобусов нового типа Gazellе-NN, которые уже совершали рейсы в тестовом режиме. Планируется, что к 800-летию Нижнего Новгорода на маршруте будет работать пять электробусов.

Проезд в электробусе в настоящее время бесплатный.

Ранее сообщалось, что электробусы для первого маршрута в Нижнем Новгороде создал Горьковский автозавод.

Маршрут от аэропорта "Стригино" до станции метро Парк Культуры – первый "электрический" маршрут в Нижнем Новгороде. Он также станет первым в России маршрутом общественного транспорта, на котором будут работать электрические "ГАЗели".

Запас хода электромобиля "GAZelle e-NN" на одной зарядке – 120 км, он может быть увеличен до 200 км за счет установки дополнительных батарей. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% емкости за 30 минут.