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Культура и отдых

Литературная премия "Болдинская осень" вышла на всероссийский уровень

26 июля 2021 16:22  [35] Культура и отдых

Литературная премия "Болдинская осень" вышла на всероссийский уровень, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Москве пресс-коференция, на которой объявили длинные списки номинантов Всероссийской литературной премии "Болдинская осень".

Всего на премию было направлено более 200 произведений. Их отсматривали и составляли лонг-листы приглашенные ридеры. Это экспертный совет из 15 поэтов, писателей и литературных критиков. Каждый эксперт отобрал по 15 произведений в своей номинации, составил собственный ранжированный список и написал рецензии на каждое произведение из этого списка.

Ридеры огласили длинные списки премии "Болдинская осень" в номинациях "Проза", "Поэзия", "Литературная критика". В лонг-листе каждой номинации – 15 имен. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте премии "Болдинская осень": https://boldinosen.ru.

Работы, которые вошли в длинные списки, будут оценивать уже члены жюри премии.

Авторов-полуфиналистов в рамках дополнительной программы премии 6-8 августа пригласят на "Слет молодых литераторов" в село Большое Болдино.

На слете члены жюри будут обсуждать конкурсные произведения. Эти собеседования повлияют на результаты работы экспертов, то есть формирование коротких списков.
В каждой из номинаций будет выбрано по 7 произведений-финалистов. Короткие списки премии "Болдинская осень" будут объявлены 30 августа.

СПРАВКА:
Литературная премия "Болдинская осень" проводится с 2007 года. Ее организатор – министерство культуры Нижегородской области. До 2021 года премия была творческим конкурсом регионального масштаба, который проводился раз в два года. За 12 лет существования премии ее лауреатами стали 18 человек. В 2021 году произошла "перезагрузка" премии. Например, подать заявки на нее смогли авторы со всей страны.

Изменился возраст участников – раньше на конкурс подавали заявки начинающие и профессиональные литераторы любого возраста, в этом году - только авторы от 18 до 37 лет. Ключевое изменение этого года – увеличение призового фонда. Он составил 2 850 000 рублей. Победитель премии в номинации "Проза" получит 800 000 рублей, в номинации "Поэзия" - 800 000 рублей, а победитель премии в номинации "Литературная критика" - 350 000 рублей. Авторы, вошедшие в короткие списки в каждой номинации, получат премию по 50 000 рублей.

Жюри премии состоит из 15 мэтров российской литературной сферы. Церемония вручения премии состоится 2 октября в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Большое Болдино Литература Премия
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