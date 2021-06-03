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Общество

Два нижегородца стали победителями конкурса "Моя страна – моя Россия"

26 июля 2021 16:38  [96] Общество

Фото: vk.com/m_s_m_r

Финалисты Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – представили свои проекты в номинациях "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы" и "Мои открытые университеты". По итогам защиты, прошедшей в онлайн-формате, были определены 12 победителей, в число которых вошли представители Нижегородской области Алексей Алимов и Рушан Саберов.

Алексей Алимов, заведующий сектором досуга Централизованной клубной системы деревни Кузнецово Нижегородской области, стал победителем в номинации "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы". Он представил проект создания семейной театральной студии "Тандем". Студия станет пространством, где молодые родители вместе со своими детьми смогут раскрепоститься и погрузиться в атмосферу творчества, научиться воплощать мысли и идеи через театральное искусство. В рамках реализации проекта также планируется проведение творческих занятий, мастер-классов и театрального фестиваля для молодых семей "PROмечту" на базе Кузнецовского Дома культуры.

На фото: Алексей Алимов

Рушан Саберов, начальник учебно-методического управления Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, одержал победу в номинации "Мои открытые университеты". Он представил проект постдипломного сопровождения молодых учителей – выпускников педагогических университетов. Реализация проекта планируется в форме электронного сервиса, где будет осуществляться непрерывная связь выпускника с наставником от образовательной организации, в которой он трудоустроен, и с преподавателем педагогического университета, где он проходил профессиональную подготовку.

Рушан подчеркнул, что реализация этого проекта позволит решить ряд проблем, с которыми часто сталкиваются молодые учителя в начале трудовой деятельности: это вхождение в профессию, первичная адаптация, мотивация к саморазвитию и профессиональному росту. "Уверен, что подобный механизм будет полезен для выпускников всех педагогических вузов страны, поэтому особенно важно, что сегодня нас поддержали на федеральном уровне», – рассказал он.

На фото: Рушан Саберов

Распределение призовых мест среди победителей станет известно позже, отметили организаторы конкурса. Полный список финалистов конкурса представлен на сайте проекта.

Участниками Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" в нынешнем сезоне стали 91 147 человек из всех регионов России и ряда зарубежных государств, в числе которых Белоруссия, Украина, Азербайджан, Египет, Вьетнам, Великобритания, США и многие другие. Номинации "Моя семья: преемственность, ценности и смыслы" и "Мои открытые университеты" являются традиционными для конкурса и ежегодно проводятся при поддержке Российской академии образования.

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Теги:
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