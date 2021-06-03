Тело мужчины обнаружено на пепелище жилого дома в Воротынце Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о возгорании жилого дома поступило в 06:34. Уже в 06:54 открытое горение дома было ликвидировано. Площадь пожара – 24 кв.м.
На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины 1966 г.р.
Предполагаемая причина пожара – устанавливается.
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