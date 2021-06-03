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Общество

Почти 200 подъездов отремонтируют в жилых домах Советского района Нижнего Новгорода

27 июля 2021 10:01  [70] Общество

Почти 200 подъездов отремонтируют в жилых домах Советского района Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.

В сообщении уточняется, что в планах районного ДУКа отремонтировать 180 подъездов. В подъездах многоквартирных домов будет восстановлен штукатурный слой, проведена побелка/покраска стен и потолков, обновят полы и перилы, а также заменят почтовые ящики.

В настоящее время ремонтные работы уже стартовали. Они проводятся в домах, расположенных по адресам: ул. Б.Корнилова, д.8, ул. Бекетова, д. 69, под.6, ул. Козицкого, д.5/3, под. 2.

Стоит отметить, что сами жители на общем собрании собственников дома решают, какие работы необходимо выполнить. Кроме того, они же и контролируют качество работ и сроки.

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Теги:
Жилье ЖКХ Ремонтные работы
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