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Политика

Владимир Путин поддержал предложение нижегородских активистов об обслуживании детей-инвалидов без очереди

27 июля 2021 13:53  [49] Политика

Президент России Владимир Путин поддержал предложение нижегородских активистов об обслуживании детей-инвалидов без очереди. Об этом сообщается на сайте НРО партии "Единая Россия".

Инициатива была озвучена руководителем проектного отдела "Доступная среда" АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" Романом Пономаренко на втором Социальном онлайн-форуме партии "Единая Россия" в январе этого года.

Накануне, 26 июля Владимир Путин подписал соответствующие изменения в Указ. Теперь детям с инвалидностью гарантировано внеочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях. Изменения вступили в силу с момента подписания документа. 

"Если эту категорию населения добавить в перечень лиц, имеющих право на первоочередное обслуживание - это будет абсолютно справедливо и по отношении к детям, и к их родителям, поскольку им и так тяжело и трудно" - сказал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь НРО "Единой России" Глеб Никитин, поддержке семей, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, уделяется особое внимание.

"Инициатива была подготовлена, прежде всего, на основании информации из первых уст, анализа потребностей родителей с особыми детьми. Именно для этих целей создавался проектный отдел "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области". Роман Пономаренко постоянно общается с людьми, которые сталкиваются с подобными проблемами, на своем опыте знает, что наиболее важно", -  заявил он.

До внесения изменений вне очереди в различных социальных учреждениях могли обслуживаться только  инвалиды I и II групп, а дети-инвалиды не входили в этот перечень. 

"Все мы понимаем, что для их особенных детишек и их родителей стояние в длительных очередях вызывает стресс. Особенно радует оперативность и слаженная работа всех заинтересованных сторон, которые принимали участие в реализации моего предложения", - сказал Роман Пономаренко. 

"Рад, что инициатива по новой мере поддержке семей с детьми-инвалидами получила столь оперативную поддержку. В ближайшее время это будет доведено до всех медучреждений", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, второй Социальный форум "Единой России" состоялся 26 января 2021 года. В его работе приняли участие руководство партии, федеральные министры и активисты волонтерских центров "Единой России" со всей страны. Добровольцы представили региональные практики по оказанию помощи гражданам, медицинским работникам и социальным учреждениям. На форуме также были озвучены инициативы по поддержке граждан различных категорий. Ряд предложений участников  Социального форума партии поддержал президент Владимир Путин.

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Теги:
Дети Единая Россия Инвалиды
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