Еще 16 нижегородских муниципалитетов получили оценки по итогам реализации нацпроектов в 2025 году Политика

Фото: Совет депутатов г.о.г Кулебаки

9 декабря 2025 года еще 16 муниципальных образований (4 городских и 12 муниципальных округов) Нижегородской области получили оценки за работу по реализации национальных проектов в 2025 году. Качество исполнения мероприятий нацпроектов обсуждается по поручению губернатора Глеба Никитина на специальных заседаниях представительных органов городских и муниципальных округов региона. Исполнение может быть признано «отличным», «надлежащим», «удовлетворительным» или «неудовлетворительным».

Исполнение всех нацпроектов, реализуемых на территории городских округов г. Выкса, г. Дзержинск, г. Саров, г. Кулебаки, муниципального округа г. Бор, а также Вадского, Гагинского, Княгининского, Краснооктябрьского, Лукояновского, Навашинского, Перевозского, Сокольского, Тонкинского, Шарангского и Шатковского муниципальных округов признано «отличным» и «надлежащим».

Согласно поручению губернатора Глеба Никитина, качество исполнения национального проекта признается неудовлетворительным при состоявшемся или прогнозируемом нарушении сроков реализации мероприятий по итогам 2025 года без объективных причин и оснований.

Напомним, Нижегородская область в уходящем году участвовала в 12 нацпроектах: «Продолжительная и активная жизнь», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети», «Семья», «Беспилотные авиационные системы».