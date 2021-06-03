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Общество

Иконостас из 112 икон установят в церкви в честь Вознесения Господня Нижнего Новгорода

28 июля 2021 09:33  [1] Общество

Иконостас из 112 икон установят в церкви в честь Вознесения Господня Нижнего Новгорода, сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

В настоящий момент в храме идут работы по росписи внутреннего пространства. В своей работе мастера ориентируются на росписи Владимирского собора в Киеве, построенного в 1862 году, в котором над живописным убранством трудились выдающиеся русские художники Виктор Васнецов, Михаил Нестеров, Михаил Врубель и другие. Планируется, что среди изображений будут и образы нижегородских новомучеников, а также образ святой великой княгини Елисаветы Феодоровны.

Напомним, что когда Вознесенская церковь стала вновь доступна для верующих, службы совершались в подвальном помещении перед временным алтарем, посвященным этой святой.

Благодаря найденной фотографии начала 2000-х годов — времени, когда Вознесенский храм был возвращен Нижегородской епархии, удалось установить, что на центральном своде был изображен крест, поэтому на данном участке будет выполнено аналогичное изображение, соответствующее историческому.

Отметим, что на данный момент нет свидетельств, как выглядело живописное убранство храма в дореволюционное время.

В храме ведутся работы по установке иконостаса. Иконостас Вознесенской церкви восстанавливается по сохранившейся фотографии. Его длина – 20 метров, общая площадь – более 24 тысяч квадратных дециметров. В нем будут находиться 112 икон разного размера.

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Теги:
Религия Реставрация Церковь
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