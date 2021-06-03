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Политика

Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК России создано на базе Приволжского и Уральского управлений

28 июля 2021 09:57  [117] Политика

Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК России создано на базе Приволжского и Уральского управлений, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководителем Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России приказом председателя СК РФ назначен полковник юстиции Анатолий Митин, который ранее занимал должность руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, в компетенцию Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России входит проверка сообщений, расследование уголовных дел о преступлениях сфере движения и эксплуатации водного, воздушного и железнодорожного транспорта, а также таможни в Приволжском и Уральском транспортных округах.

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Теги:
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