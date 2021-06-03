Первая временная объездная дорога построена на М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" Общество

Первая временная объездная дорога построена на втором этапе М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" во Владимирской области, сообщает ГК "Автодор".

В сообщении говорится, что на эту трассу переключат движение автомобилей на время возведения транспортной развязки на пересечении М-12 и другой дороги федерального значения Р-132 "Золотое кольцо".

Напомним, что на втором этапе планируется возвести две транспортные развязки – еще одну на пересечении с М-7 "Волга". Всего на М-12 предлагается построить 19 развязок.



Протяженность 2-го этапа – 36 км, он проходит по территории Владимирской области от пересечения с трассой М-7 "Волга" до региональной дороги 17Р-2 Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Размер уставного капитала 100 тысяч руб. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.