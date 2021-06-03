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Советник губернатора Нижегородской области Дмитрий Бедняков взял на личный контроль ликвидацию несанкционированной свалки в Канавине

28 июля 2021 14:20  [39] Общество

Советник губернатора Нижегородской области, председатель Региональной контрольной комиссии Дмитрий Бедняков взял на личный контроль ликвидацию несанкционированной свалки на улице Пахомова в Канавинском районе. Информация об этом появилась на сайте НРО "Единой России".

В социальных сетях жители сообщили, что уже несколько лет не решается вопрос с вывозом накопившегося бытового и строительного мусора рядом с их домами.

"Стихийная гора мусора переросла в свалку, к бытовым отходам добавился строительный мусор. Все это, несомненно, небезопасно для проживающих там людей, и оказывает негативное влияние на окружающую среду. Без внимания данную проблему оставлять нельзя. Я лично возьму под контроль эту ситуацию", - сообщил Дмитрий Бедняков.

Он подчеркнул, что ситуация с несанкционированными свалками требует серьезных решений и оперативного участия ответственных органов.

"В ближайшее время проведу встречу с жителями района, чтобы наглядно обсудить все возникающие вопросы. У нас общая задача – чтобы город был чистым и благоустроенным, и решить эту задачу можно только совместными усилиями. В свою очередь, попрошу жителей города ответственнее относиться к выбросу мусора и утилизации отходов", - сказал Дмитрий Бедняков.

В администрации Канавинского района Нижнего Новгорода сообщили, что работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории района должны быть проведены до 15 августа текущего года.

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Теги:
Единая Россия Канавинский район Свалки
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