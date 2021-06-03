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Экономика

Расходы на подготовку школ к учебному году увеличены в Нижнем Новгороде

28 июля 2021 14:55  [88] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Расходы на подготовку школ к учебному году увеличены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города по итогам заседания Думы Нижнего Новгорода 28 июля 2021 года. 

Так, на ремонт и переоборудование общеобразовательных организаций к новому учебному году дополнительно к ранее выделенным средствам будет направлено 65, 5 млн рублей.

Еще более 16 млн выделены на ремонт и установку спортивных площадок по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!".

"Некоторые площадки уже открыты, в том числе у школ. Места определяли сами жители – в этом и состоит смысл инициативного бюджетирования", - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Кроме того, по его словам, приоритетными направлениями остаются реализация национальных проектов в Нижнем Новгороде и подготовка к 800-летию города.

"Работы по ремонту 92 фасадов, обновляемых силами коммунальных организаций, и 173 фасадов домов, которые ремонтирует Фонд капремонта, уже подходят к концу. Дополнительно на эти работы в бюджете заложены 6 млн рублей. Еще 100 млн рублей пойдут на ремонт и содержание городских дорог. Я напомню, что в этом году мы ремонтируем больше ста участков дорог – это более, чем в три раза больше, чем в прошлом году. Такого объема работ в городе не было много лет", - сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, расходная часть бюджета Нижнего Новгорода увеличена на 1,135 млрд. После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на текущий год составляет 42 млрд 270,2 млн рублей, расходы - 44 млрд 157,1 млн рублей, дефицит - 1 млрд 886,9 млн рублей.

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Теги:
Бюджет Городская дума Школы
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