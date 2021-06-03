Расходная часть бюджета Нижнего Новгорода увеличена на 1,1 млрд Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Расходная часть бюджета Нижнего Новгорода увеличена на 1,135 млрд. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 28 июля 2021 года.

Как сообщил директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин, в бюджете на 2021 год планируется увеличить доходную часть бюджета на 990,6 млн рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов - на сумму 621,5 млн рублей, за счет собственных доходов - на 368,6 млн рублей, на 0,5 млн рублей - за счет доходов от приносящей доход деятельности.

Расходная часть бюджета увеличивается за счет межбюджетных трансфертов - на 621,5 млн рублей, за счет увеличения собственных доходов и дефицита бюджета - на 513,7 млн рублей, за счет доходов от приносящей доход деятельности - на 0,5 млн рублей.

В том числе средства планируется направить:

- 353,3 млн рублей - на оплату труда работников и коммунальных услуг в рамках возмещения затрат организаций, пострадавших от распространения COVID-19;

- 126 млн рублей - на возмещение части затрат МП "Нижегородэлектротранс";

- 123,4 млн рублей - на переселение граждан из жилых домов на улице Циолковского;

- 99,7 млн рублей - на ремонт и содержание дорог в Нижнем Новгороде;

- 27,5 млн рублей - на строительство пристроя к школе №117 в Сормовском районе;

- 20,8 млн рублей - на снос аварийных сараев и гаражей;

- 20,7 млн рублей - на ремонт многоквартирных домов в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода;

- 20,2 млн рублей - на приобретение новой дорожной техники;

- 16,5 млн рублей - на ремонт и установку спортивных площадок, в том числе на территориях школ, в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!";

- 12,6 млн рублей - на ремонт и содержание бесхозяйных инженерных сетей;- 9 млн рублей - на благоустройство придомовых территорий;

- 12,2 млн рублей - на возмещение части затрат МП "Нижегородское метро";

- 12,2 млн рублей - субсидия МП "Коммунальное хозяйство";

- 12,2 млн рублей - на комплексный капитальный ремонт школы №73 в Московском районе;

- 3,7 млн рублей - на ремонт и реконструкцию электрических сетей на территории города;

- 0,3 млн рублей - на поддержку самозанятых граждан.

Кроме того, на основании обращений депутатов городской Думы из резервного фонда на поддержку социальной сферы города будет выделено 4,1 млн рублей, которые будут направлены учреждениям образования, на поддержку ТОС Приокского и Нижегородского районов, ремонт спортивных площадок и установку детского игрового оборудования.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на текущий год составляет 42 млрд 270,2 млн рублей, расходы - 44 млрд 157,1 млн рублей, дефицит - 1 млрд 886,9 млн рублей.

Напомним, что в июне доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год были увеличены на 1,7 млрд рублей.