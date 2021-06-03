Участок трассы в районе плотины Нижегородской ГЭС отремонтировали по нацпроекту БКД Общество

Участок межрегиональной трассы Шопша – Иваново – Нижний Новгород в районе плотины Нижегородской ГЭС отремонтировали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области, длина отремонтированного участка составила 1,690 км, при стоимости в 34 млн рублей.

К ремонтным работам колейность трассы местами достигала 16 см..

За время реализации нацпроекта БКД, с 2017 года, ненормативные участки приведены в соответствие с требованиями в Балахнинском, Чкаловском, Городецком районах, а также на улице Ужгородская в Нижнего Новгорода. В планах на следующий год ремонт еще двух подобных участков протяженностью 9,5 км в Балахнинском районе.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".