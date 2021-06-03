"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" поздравил спортсмена из Кстова с победой на первенстве Европы по самбо Бизнес

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" поздравило спортсмена из Кстова с победой на первенстве Европы по самбо, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень лично поздравил с победой на первенстве Европы по самбо воспитанника СШОР по самбо Кстова Андрея Веселова и его тренера Альберта Душкина.

Первенство проходило в городе Лимассол (Кипр), кстовский самбист провел три поединка и все их закончил досрочно, заслуженно завоевав золото престижных международных соревнований.

"Компания "ЛУКОЙЛ" всегда активно помогает спорту. Мы понимаем, насколько важна такая поддержка для спортсменов, которые приносят мировую славу нашему городу и всему региону. Тем более, самбо – родной для кстовчан вид спорта. Я поздравляю Андрея и Альберта Николаевича с таким высоким достижением и уверен, что мы еще не раз будем радоваться победам Андрея Веселова", – отметил Антон Гребень.

"Большое спасибо компании "ЛУКОЙЛ" и нефтеперерабатывающему заводу за внимание к спорту. Мы чувствуем вашу поддержку. И конечно, будем и дальше стремиться только к победе", – сказал Андрей Веселов.