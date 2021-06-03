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Общество

Дни памяти Серафима Саровского в Дивеевской обители пройдут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора

29 июля 2021 10:19  [1] Общество

Дни памяти Серафима Саровского в Дивеево Нижегородской области пройдут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отметим, что на входах в монастырь волонтеры будут раздавать паломникам медицинские маски, измерять температуру и обеспечивать дезинфекцию рук.

С 31 июля по 1 августа в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре состоятся торжества, приуроченные ко дню памяти преподобного Серафима Саровского и к 30-летию второго обретения его святых мощей.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, второе обретение святых мощей преподобного Серафима Саровского - одно из ключевых событий духовной жизни Нижегородской области в конце XX века, напомнив при этом, что за эти годы было многое сделано для возрождения Дивеевской обители и саровских святынь.

"Дни памяти Серафима Саровского стали одной из важнейших дат для паломников из России и многих стран мира. Конечно, празднования состоятся и в этом году, но главное для всех нас – безопасность гостей при проведении Дней памяти. Для того чтобы как можно больше людей смогли увидеть праздничные мероприятия, организована телетрансляция", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что 31 июля в Троицком соборе обители будут совершены малая вечерня с акафистом преподобному Серафиму Саровскому и всенощное бдение. 1 августа на Соборной площади монастыря начнется Божественная литургия.

Богослужения будут транслироваться по телевидению и в интернете.

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Теги:
Дивеевский район Праздники Религия
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