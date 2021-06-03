Депутаты ЗСНО предлагают предоставлять детям-сиротам государственные жилищные сертификаты для приобретения жилья Политика

Депутаты ЗСНО предлагают предоставлять детям-сиротам государственные жилищные сертификаты для приобретения жилья, сообщает пресс-служба регионального парламента.

На заседании 29 июля депутаты приняли постановление об обращении Законодательного собрания Нижегородской области к заместителю председателя Правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой по вопросу совершенствования законодательства в части расширения форм и механизмов обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. Документ был внесен в региональный парламент фракцией "Единая Россия".

Как отмечается в тексте обращения, проблема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - одна из наиболее острых как для России в целом, так и для Нижегородской области. Одной из мер поддержки со стороны государства является обеспечение жильем. Несмотря на то, что на федеральном и региональном уровне предпринимаются меры по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями, решение задачи по обеспечению жильем детей-сирот требует новых подходов.

"Одним из эффективных инструментов решения этой задачи может стать предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государственного жилищного сертификата, дающего право на однократное получение выплаты для приобретения жилья. Государственный жилищный сертификат позволит предоставить детям-сиротам более широкие возможности улучшения жилищных условий. Это и совместное использование возможностей жилищного сертификата в случае создания семьи детьми-сиротами, и участие в государственных программах социальной поддержки семьи, в том числе в программе семейного капитала или льготного кредитования в случае рождения ребенка", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В настоящее время Министерством просвещения РФ разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части расширения форм и механизмов обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилыми помещениями, которым предлагается лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигшим возраста 23 лет, выдавать государственный жилищный сертификат - именной документ, удостоверяющий право на однократное получение за счет бюджета субъекта РФ в пределах бюджетных ассигнований, установленных на текущий финансовый год, выплаты для приобретения жилого помещения в собственность.

Данный проект федерального закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов для прохождения общественных обсуждений и антикоррупционной экспертизы. Срок окончания независимой антикоррупционной экспертизы истек в марте 2020 года. Вместе с тем до настоящего времени данный проект федерального закона не внесен на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

"Помощь и поддержка детей-сирот – наша общая задача. Важно, чтобы все они как можно быстрее смогли получить жилье, которое положено им по закону. Поэтому мы обращаемся к заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность скорейшего внесения на рассмотрение Госдумы проекта федерального закона, расширяющего формы и механизмы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями. Внесение предлагаемых изменений позволит в полном объеме реализовывать гарантии, установленные государством для детей-сирот", - отметила заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Щетинина.