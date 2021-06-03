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Экономика

Налоговую поддержку транспортных предприятий расширят в Нижегородской облатси

29 июля 2021 13:55  [108] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Депутаты Законодательного собрания на заседании 29 июля внесли изменения в закон Нижегородской области "О транспортном налоге". Документ, внесённый губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, принят в двух чтениях, отметили в пресс-службе регионального парламента.

Проект закона разработан для распространения господдержки, которая предоставляется в условиях пандемии. В частности, снижается ставка транспортного налога на грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с. на 25% для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в соответствии с ОКВЭД 49.41 "Деятельность автомобильного грузового транспорта" после 1 марта 2020 года.

Глеб Никитин уточнил, что в регионе в прошлом году для поддержки логистических компаний, занимающихся грузовыми перевозками, уже были внесены изменения в региональный закон о транспортном налоге, предусматривающие снижение ставки. Но они действовали только для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в соответствии с основным кодом "Деятельность автомобильного грузового транспорта". И для компаний, у которых необходимый ОКВЭД был зарегистрирован позднее 1 марта 2020 года, задержки в оформлении документов вылились в экономические потери.

"В сфере грузоперевозок работают тысячи людей. Новая мера позволит поддержать их в непростой ситуации. Кроме того, от стоимости перевозок и состояния отрасли зависят цены на продукты питания и другие товары", - добавил губернатор Нижегородской области.

Отмечается, что для указанной категории транспортных предприятий условием получения льготы является величина дохода за соответствующий отчётный (налоговый) период по данному виду деятельности, которая должна составлять не менее 90 процентов всего дохода. Ранее получить такую льготу могли только предприятия, работающие в соответствии с ОКВЭД до 1 марта 2020 года.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин подчеркнул, что в регионе совершенствуются меры поддержки предприятий, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции. И расширение мер господдержки транспортных предприятий – важное и необходимое решение.

"Грузоперевозчики получают государственную поддержку в зависимости от вида своей детальности. При этом до введения мер господдержки многие предприятия регистрировали целый набор видов деятельности, которой занимались. Какая именно из них основная, не играло никакой роли. Для получения льготы по транспортному налогу было необходимо, чтобы грузоперевозки являлись их основной деятельностью по ОКВЭД. Теперь льгота будет предоставляться и тем компаниям, которые не успели вовремя переоформить документы, но фактически грузоперевозки – их основная деятельность. Это существенная помощь", - добавил спикер Законодательного собрания.

Фото: "ИТЕКО", архив

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Теги:
Грузоперевозки Законодательное собрание Транспорт
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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