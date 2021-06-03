Налоговые перечисления ГЖД в первом полугодии 2021 года составили 6,9 млрд рублей

Налоговые перечисления Горьковской железной дороги в первом полугодии 2021 года составили 6,9 млрд рублей. Об этом сообщил начальник ГЖД Анатолий Лесун на пресс-конференции 28 июля.
В том числе 4,6 млрд рублей перечислено в бюджет и внебюджетные фонды в Нижегородской области;
- 680 млн рублей в бюджет и внебюджетные фонды в Республике Татарстан;
- 494 млн рублей перечислено в бюджет и внебюджетные фонды в Кировской области;
- 429 млн рублей перечислено в бюджет и внебюджетные фонды в Владимирской области;
- 362 млн рублей перечислено в бюджет и внебюджетные фонды в Удмуртской Республике;
- 144 млн рублей перечислено в бюджет и внебюджетные фонды в Чувашской Республике;
- 22 млн рублей налоговых отчислений поступило в бюджет и внебюджетные фонды в Республике Марий Эл.
По итогам 2020 года общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположен полигон Горьковской железной дороги, составил более 13 млрд рублей.
Из них 8,8 млрд рублей было перечислено в бюджет и внебюджетные фонды в Нижегородской области.
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