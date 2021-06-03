Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
"Школу 800" достроят до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
29 июля 2021 19:12  [56] Более 600 рабочих мест создано в шести муниципалитетах Нижегородской области благодаря инвестпроектам
29 июля 2021 19:03  [62] Депутаты ЗСНО поддержали предложение о выделении муниципалитетам средств для переселения граждан из аварийного фонда
29 июля 2021 17:51  [113] "Решение социальных вопросов – одна из главных задач стратегии развития региона", - Глеб Никитин
29 июля 2021 17:37  [114] Проезд по улице Стрелка в Нижнем Новгороде перекроют 30 июля
29 июля 2021 17:20  [111] "Центризбирком принял разумные правила аккредитации СМИ на предстоящие выборы", - Александр Резонтов
29 июля 2021 17:16  [105] Более 11 тысяч подростков трудоустроят в Нижегородской области в 2021 году
29 июля 2021 17:12  [117] Фонд защиты дольщиков восстановит права почти четырех тысяч россиян
29 июля 2021 16:39  [122] Автомобиль арестовали у жителя Дзержинска за долги по отоплению и горячей воде
29 июля 2021 16:36  [661] Водоснабжение домов в Автозаводском районе прекращено из-за ухудшения качества горячей воды
29 июля 2021 16:11  [223] Один из входов станции метро "Пролетарская" в Нижнем Новгороде закрыли с 29 июля
Общество

Депутаты ЗСНО поддержали предложение о выделении муниципалитетам средств для переселения граждан из аварийного фонда

29 июля 2021 19:03  [62] Общество

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу главы региона Глеба Никитина о выделении 366,2 млн рублей межбюджетных субсидий муниципалитетам для переселения граждан из аварийного фонда. Соответствующее решение было принято 29 июля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Средства будут направлены на оплату разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и стоимостью, рассчитанной по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на оплату разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной программой, в целях достижения целевых показателей федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Глеб Никитин подчеркнул, что на необходимость выделения этих средств неоднократно обращали внимание главы муниципалитетов.

"В 2019-2020 годах мы показали хорошие темпы расселения, перевыполнили план. Сегодня на заседании регионального парламента были приняты поправки в закон о бюджете, которые мы давно обсуждали с муниципалитетами. Мы полностью ликвидировали дефицит, чтобы обеспечить муниципалитеты в 2021 году всеми необходимыми ресурсами для решения этого вопроса", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что Минстрой Нижегородской области работает над переформированием программы, чтобы расселить признанный аварийным до 2017 года жилой фонд не к концу 2025 года, а раньше, к концу 2023 года. Благодаря программе расселения из аварийного фонда в новые квартиры с 2019 года по сегодняшний день уже переселились 2460 нижегородцев. До конца реализации программы в новое жилье переедут еще 11 458 человек.

Напомним, что ранее Нижегородская область перевыполнила показатель федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта "Жилье и городская среда".

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" началась в стране в 2019 году в рамках указа президента России Владимира Путина.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Законодательное собрание Переселение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Дима Билан 22 сентября КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph