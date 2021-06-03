Депутаты ЗСНО поддержали предложение о выделении муниципалитетам средств для переселения граждан из аварийного фонда Общество

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу главы региона Глеба Никитина о выделении 366,2 млн рублей межбюджетных субсидий муниципалитетам для переселения граждан из аварийного фонда. Соответствующее решение было принято 29 июля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Средства будут направлены на оплату разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и стоимостью, рассчитанной по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на оплату разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной программой, в целях достижения целевых показателей федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Глеб Никитин подчеркнул, что на необходимость выделения этих средств неоднократно обращали внимание главы муниципалитетов.

"В 2019-2020 годах мы показали хорошие темпы расселения, перевыполнили план. Сегодня на заседании регионального парламента были приняты поправки в закон о бюджете, которые мы давно обсуждали с муниципалитетами. Мы полностью ликвидировали дефицит, чтобы обеспечить муниципалитеты в 2021 году всеми необходимыми ресурсами для решения этого вопроса", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что Минстрой Нижегородской области работает над переформированием программы, чтобы расселить признанный аварийным до 2017 года жилой фонд не к концу 2025 года, а раньше, к концу 2023 года. Благодаря программе расселения из аварийного фонда в новые квартиры с 2019 года по сегодняшний день уже переселились 2460 нижегородцев. До конца реализации программы в новое жилье переедут еще 11 458 человек.

Напомним, что ранее Нижегородская область перевыполнила показатель федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта "Жилье и городская среда".

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" началась в стране в 2019 году в рамках указа президента России Владимира Путина.