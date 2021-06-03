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Общество

Новые услуги появились в Личном кабинете абонентов "Нижегородского водоканала"

30 июля 2021 15:08  [43] Общество

Новые услуги появились в Личном кабинете абонентов "Нижегородского водоканала", в котором уже зарегистрировались 17 тысяч пользователей, сообщает пресс-служба компании.

С помощью сервиса жители Нижнего Новгорода и Кстовского района могут получить большинство услуг онлайн.

С момента запуска абоненты воспользовались услугами Личного кабинета более 140 тысяч раз. Наибольшей популярностью пользуются услуги передачи показаний счетчиков, а также онлайн оплаты счетов. Также одной из самых востребованных услуг стала консультация по вопросам подключения к сетям централизованного холодного водоснабжения и абонентского обслуживания.

Директор по информационным технологиям АО "Нижегородский водоканал" Александр Ермольчев отметил, что система постоянно совершенствуется. "Недавно для абонентов мы ввели возможность оплачивать услуги Нижегородского водоканала авансом, тогда как ранее можно было оплатить только сформированный счет или задолженность. Это особенно удобно тем, кто ценит свое время и решает внести плату на несколько месяцев вперед, чтобы не возвращаться к этому вопросу каждый месяц", - добавил он.

Новая функция была введена и для юридических лиц. Теперь в личном кабинете абонента можно получить весь пакет копий документов по договорам и оплате с подписями и печатями АО "Нижегородский водоканал", что исключает необходимость для ряда компаний приезжать в офис водоканала за оригиналами платежных документов. А благодаря тому, что система постоянно совершенствуется и в плане удобства работы для сотрудников компании, растет скорость предоставления услуг.

Напомним, Личный кабинет доступен как для физических, так и для юридических лиц на официальном сайте АО "Нижегородский водоканал" https://lk.vodokanal-nn.ru. Для регистрации в системе необходимо указать ФИО, email и номер телефона. После регистрации пользователю необходимо привязать к учетной записи свой лицевой счет или договор по нежилому помещению. Кроме того, сервисом предусмотрена возможность управлять сразу несколькими счетами, что в период пандемии позволяет передавать данные и проводить оплату, например, за пожилых родственников.

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Теги:
Водоканал Технологии
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