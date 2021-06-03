Авиагонки "Формула-1" впервые пройдут над Волгой в Нижнем Новгороде Спорт

Авиагонки "Формула-1" на кубок В.П.Чкалова в поршневом и реактивном классах самолетов впервые пройдут в Нижнем Новгороде с 12 по 15 августа, сообщает минспорта региона.

В авиационных гонках примут участие российские самолеты Як-55, Сп-55М и Су-26 и 12 профессиональных российских пилотов.

Стоит отметить, что гонки пройдут в два этапа: 13 августа состоятся квалификационные полеты, где будут выбраны финалисты, а 14 августа – уже финал. Трасса протяженностью 4 км. пройдет над акваторией Волги. Самолеты пролетят на высоте около 20 метров, маневрируя и выполняя сложные элементы и фигуры высшего пилотажа, среди которых полупетля и боевой разворот. В состязаниях участвуют самолеты отечественного производства

Награды в реактивном классе самолётов разыграет и Национальный аэроклуб России (НАК России) им. Чкалова между шести пилотами. Победитель определится в гонках на самолетах L-29 "Дельфин" и L-39 "Альбатрос".

Зрителей ждет и авиашоу с участие пилотажных групп "Стрижи" и "Реакторы". Летчики продемонстрируют групповой и одиночный пилотаж на истребителях МиГ-29 и Л-29. Бонус авиа-программ - высший пилотаж на самолете Як-55 от пилота Владимира Николаева.

Точное расписание будет опубликовано позднее в социальных сетях «Русских Авиационных гонок»: ВКонтакте - https://vk.com/russianairrace,

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